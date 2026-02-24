¿Apostarías por mí? ¡Otra vez! Adrián y Nuja son sancionados por romper las reglas en ¿Apostarías por mí? Tras dar a conocer los resultados de la primera apuesta de la sexta semana en ¿Apostarías por mí?, Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelaron que Adrián y Nuja rompieron nuevamente las reglas, por lo que recibieron un severo castigo

Video Alan anuncia que habrá una fuerte sanción y asusta a todos

Tras dar a conocer los resultados del primer grupo de parejas, Alejandra Espinoza y Alan Tacher anunciaron que, nuevamente, una pareja incumplió con las reglas en la Villa, por lo que mostrarían las evidencias y darían a conocer la sanción.

Adrián y Nuja rompen nuevamente las reglas de ¿Apostarías por mí?

Al enlazarse a la Villa, Alejandra Espinoza y Alan Tacher compartieron que, nuevamente, otra pareja sería sancionada esta vez.

“Adrián, necesitamos toda tu atención. Lo que viene es muy importante. Las reglas en esta Villa, para ti, Adrían, y para todos, fueron claras desde antes de entrar. El reglamento señala que está prohibido tapar cámaras, moverlas o desactivarlas. Y Adrián, tú lo hiciste no solo en la bodega… ¡también en el baño! El anfitrión lo ve todo y aquí están las pruebas”, expresó Alejandra.

Adrián y Nuja reciben fuerte sanción por el Anfitrión de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras mostrar los videos de todos los momentos en los que el actor movió las cámaras, llegó el momento de conocer su sanción: le retiraron dinero de su bolsa semanal y ahora están al fondo del ranking.

“Adrián, el Anfitrión ha decidido aplicarles a ti y a Nuja, por la falta cometida... una sanción del 50% de su bolsa semanal. Es decir, se les restarán $4 mil dólares”, dijo Alan, a lo que Adrián afirmó que se trataba para aplicarle una crema a Nuja.

Adrián y Nuja reciben fuerte sanción por el Anfitrión de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Durante la temporada de ¿Apostarías por mí?, Adrián ha cometido varias faltas en la competencia, por lo que el Anfitrión lo ha visto todo y siempre lo ha sancionado.

