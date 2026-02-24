¡Otra vez! Adrián y Nuja son sancionados por romper las reglas en ¿Apostarías por mí?
Tras dar a conocer los resultados de la primera apuesta de la sexta semana en ¿Apostarías por mí?, Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelaron que Adrián y Nuja rompieron nuevamente las reglas, por lo que recibieron un severo castigo
Tras dar a conocer los resultados del primer grupo de parejas, Alejandra Espinoza y Alan Tacher anunciaron que, nuevamente, una pareja incumplió con las reglas en la Villa, por lo que mostrarían las evidencias y darían a conocer la sanción.
Adrián y Nuja rompen nuevamente las reglas de ¿Apostarías por mí?
Al enlazarse a la Villa, Alejandra Espinoza y Alan Tacher compartieron que, nuevamente, otra pareja sería sancionada esta vez.
“Adrián, necesitamos toda tu atención. Lo que viene es muy importante. Las reglas en esta Villa, para ti, Adrían, y para todos, fueron claras desde antes de entrar. El reglamento señala que está prohibido tapar cámaras, moverlas o desactivarlas. Y Adrián, tú lo hiciste no solo en la bodega… ¡también en el baño! El anfitrión lo ve todo y aquí están las pruebas”, expresó Alejandra.
Tras mostrar los videos de todos los momentos en los que el actor movió las cámaras, llegó el momento de conocer su sanción: le retiraron dinero de su bolsa semanal y ahora están al fondo del ranking.
“Adrián, el Anfitrión ha decidido aplicarles a ti y a Nuja, por la falta cometida... una sanción del 50% de su bolsa semanal. Es decir, se les restarán $4 mil dólares”, dijo Alan, a lo que Adrián afirmó que se trataba para aplicarle una crema a Nuja.
Durante la temporada de ¿Apostarías por mí?, Adrián ha cometido varias faltas en la competencia, por lo que el Anfitrión lo ha visto todo y siempre lo ha sancionado.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.