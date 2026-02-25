¿Apostarías por mí? Malito no se calla y le reclama a Laysha por su falta de confianza en el desafío: "esto no tiene sentido" Laysha no quiso arriesgar su bolsa para evitar la nominación, pero 'El Malito' quedó impactado por el poco dinero que apostó

Desde las primeras semanas de ¿Apostarías por Mí? hemos sido testigos de los encontronazos entre Laysha y 'El Malito', la pareja más joven de la competencia y que apenas tiene un año de relación, poco tiempo frente a los demás matrimonios.

La joven regiomontana es muy reactiva y el oriundo de Puerto Rico se ha mostrado muy comprensivo con su pareja, pero en estos últimos días, el influencer ha tenido varios enfrentamientos con su novia y se defiende.

Laysha no se arriesga en la apuesta y 'El Malito' se enoja por su falta de confianza

El desafío de este miércoles representó un fuerte reto para los hombres, pues debían 'decidir' si caer desde 30 metros de altura o dejar caer a sus esposas. Sin pensarlo ni ponerlo en cuestión, todos decidieron ciegamente dejarse caer.

Muchos concursantes han revelado que tienen pánico a las alturas, sin embargo, sus esposas confiaron plenamente en que las elegirían sin lugar a dudas y apostaron grandes cantidades de dinero, pero Laysha no quiso arriesgarse.

En plena gala, se reveló que todos ganaron sus apuestas y también les dijeron cuánto habían desembolsado por ellos. En el turno de la regiomontana todos se quedaron atónitos al saber que sólo había apostado 2 dólares por 'Malito'.

Al inicio, el influencer pensó que se trataba de una broma, pero al recibir respuestas negativas, no pudo ocultar la molestia que sintió con su novia, por su falta de confianza.

¿Por qué apostaste eso? ¿Te explicaron la prueba? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué puñetas pusiste dos dólares? Esto no puede ser en serio, esto no tiene sentido. Eres más inteligente que eso. 'El Malito'



Laysha le explicó que sí conocía el desafío pero que sólo apostó esa cantidad para que no cayeran en la placa. Aunque se mostró divertida, 'El Malito' se mostraba muy incrédulo y le siguió reclamando a su novia.

¿Pensaste que no iba a tirarme? 'El Malito'



La también influencer le reiteró que ella no sabía si lo iba a lograr y sólo quería irse a lo seguro, además de que no sabía si iba a tener algún problema en el desafío, ya que se veía bastante peligroso.

'El Malito' le recriminó que era la prueba más fácil a la que se habían enfrentado y ella decidió no arriesgarse.

