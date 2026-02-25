TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Breh se harta de Franco y le hace fuerte reclamo tras el desafío: "no piensas las consecuencias"

Las tensiones entre 'Los Épicos' cada vez son más evidentes, y pese a que son una de las parejas con mayor éxito en las pruebas, las peleas son inevitables

Por:Gladys Tello
Video ¡Se acabó! ¡Franco y Breh están frustrados por sentirse usados en el juego!

El desafío de este miécoles puso muy tenso el ambiente de ¿Apostarías por Mí? La prueba era sencilla pero muy intensa, ya que los hombres debían sacrificarse y tener una caída libre para 'salvar' a su pareja.

Muchos de los participantes rompen en llanto tras estas pruebas, pues han revelado que tienen un increíble pánico a las alturas, pero el caso de Franco y Breh es muy distinto, puesto que ellos se conocieron en un programa donde el peligro acechaba todo el tiempo.

Breh hace fuerte reclamo a Franco por un comentario que hizo al finalizar el desafío

'Los Épicos', como se conoce a esta extrema pareja, casi no han tenido complicaciones en los desafíos, pero su relación está pasando por una etapa muy difícil debido a las estrategias que Franco hace sobre sus rivales, que a Breh le molestan.

La competitividad cada día es más evidente, pues saben que si fallan en las pruebas, pierden dinero y, por consecuencia, podrían ponerse en riesgo de ser eliminados del reality. Aunque, también han descubierto que no sólo se trata de los desafíos, les afecta directamente la conexión que hagan con el público.

El modelo mexicovenezolano se ha caracterizado por tener un carácter bastante fuerte y confrontativo, por lo que Breh ha tenido que ponerle un freno o interceder para que no se malinterpreten sus palabras, pero todo llegó a su límite.

Tras el desafío de hombres de este miércoles, Franco despotricó y la joven queretana decidió ponerle un alto definitivo, pues ya no está soportando sus arranques.

La prueba es entre nosotros, ¿de qué te sirve? A veces sólo sueltas cosas y no piensas en las consecuencias. Eso ha sido una tras otra aquí.
Breh


Franco le respondió, alegando que jamás los han penalizado por algo que haya dicho. Su novia le contestó que no "porque lo frena antes, una y otra vez, porque tengo que ser el filtro por ti", es por eso que han evitado un castigo.

El modelo pensó que sólo estaba siendo sarcástica, pero la atleta le comentó, muy molesta, que si fuera tan inteligente como se autonombra, sabría leer el ambiente y mantenerse callado, pues eso sólo los está poniendo en riesgo.

El pleito no se quedó hasta ahí, pues la pareja empezó a discutir por comentarios que se han hecho en el pasado, respecto a cuáles son sus roles en la relación y quién es el más responsable de los dos.

Video ¡Breh se MOLESTA con Franco por BOCA SUELTA!


No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

