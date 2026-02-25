¿Apostarías por mí? Adrián y Nuja ganan el bono por 3 mil dólares y estas son las parejas que quedan al fondo del ranking '¿Apostarías Por Mí?' La pareja regresó con todo a los desafíos del reality y además de ganar su apuesta, se llevaron el codiciado bono.

Uno de los desafíos de parejas más impresionantes se realizó hoy miércoles 25 de febrero en ‘¿Apostarías Por Mí?’, ya que las ocho parejas que aún hay en la villa, tuvieron que demostrar qué tanto confían el uno con el otro y así poder superar el desafío ‘Caída libre’.

El desafío consistió en que las parejas tenían que subir a una plataforma elevada, en donde ambos estaban sujetos a un sistema de cuerdas de caída libre. Los hombres tenían que desanudar la cuerda que desactiva la caída de su pareja, aunque esto provoque su propia caída al vacío. De lo contrario, la esposa es quien caiga.

Adrián y Nuja ganan el bono por 3 mil dólares y dejan en el fondo del ranking a las siguiente parejas

Las primeras parejas en apostar fueron:

Ale apostó por Beta mil dólares.

Gigi apostó toda su bolsa por David 29 999 dólares.

Laysha apostó por el Malito sólo 2 dólares.

Nuja apostó 4 mil dólares por Adrián.

De este grupo todos ganaron sus apuestas.

El segundo grupo así apostó:

Breh apostó 17 mil dólares por Franco.

Taína apostó 17 mil 1 dólares por Lupillo.

Brenda apostó por Mario 9 mil 500 dólares.

Rubí apostó 14 mil 982 dólares.

También de este grupo todos ganaros sus apuestas, pero quienes tuvieron los mejores tiempos fueron Adrián y Nuja y Laysha y El Malito, pero por unos microsegundos los ganadores fueron Adrián y Nuja.

