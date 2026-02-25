TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja ganan el bono por 3 mil dólares y estas son las parejas que quedan al fondo del ranking '¿Apostarías Por Mí?'

La pareja regresó con todo a los desafíos del reality y además de ganar su apuesta, se llevaron el codiciado bono.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Beta no puede parar de reír al cantar y DESESPERA a Alejandra por no concentrarse

Uno de los desafíos de parejas más impresionantes se realizó hoy miércoles 25 de febrero en ‘¿Apostarías Por Mí?’, ya que las ocho parejas que aún hay en la villa, tuvieron que demostrar qué tanto confían el uno con el otro y así poder superar el desafío ‘Caída libre’.

El desafío consistió en que las parejas tenían que subir a una plataforma elevada, en donde ambos estaban sujetos a un sistema de cuerdas de caída libre. Los hombres tenían que desanudar la cuerda que desactiva la caída de su pareja, aunque esto provoque su propia caída al vacío. De lo contrario, la esposa es quien caiga.

PUBLICIDAD

Adrián y Nuja ganan el bono por 3 mil dólares y dejan en el fondo del ranking a las siguiente parejas

Las primeras parejas en apostar fueron:

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?

Ale apostó por Beta mil dólares.
Gigi apostó toda su bolsa por David 29 999 dólares.
Laysha apostó por el Malito sólo 2 dólares.
Nuja apostó 4 mil dólares por Adrián.

De este grupo todos ganaron sus apuestas.

El segundo grupo así apostó:

Breh apostó 17 mil dólares por Franco.
Taína apostó 17 mil 1 dólares por Lupillo.
Brenda apostó por Mario 9 mil 500 dólares.
Rubí apostó 14 mil 982 dólares.

¡Otra vez! Adrián y Nuja son sancionados por romper las reglas en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


También de este grupo todos ganaros sus apuestas, pero quienes tuvieron los mejores tiempos fueron Adrián y Nuja y Laysha y El Malito, pero por unos microsegundos los ganadores fueron Adrián y Nuja.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

