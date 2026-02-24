¿Apostarías por mí? Claudia explica por qué dijo que Laysha le estaba ‘tirando el calzón’ a Lorenzo en ¿Apostarías por mí? Tras su eliminación, Lorenzo y Claudia acudieron al show de ¿Apostarías por mí?, donde vieron, por primera vez, algunos de sus momentos dentro de la Villa, en especial la pelea del Día de San Valentín



Tras la salida de Lorenzo y Claudia de ¿Apostarías por mí?, la pareja estuvo presente en el show del pasado 23 de febrero, donde pudieron ver algunos clips de su estancia en el reality show.

Claudia sostiene que Laysha se le insinuó a Lorenzo en ¿Apostarías por mí?

En una de las cápsulas, se mostró el momento en el que Claudia rompió en llanto tras una dinámica en la Villa, donde Lorenzo ‘regaló’ una tanga a Gigi para que la incluyera en su maleta, momento en el que se oye que Laysha dice: “No Claudia, no quiebres ese cristal”.

“El otro día me contaron, hace como tres, cuatro días, que él estaba aquí porque él estaba empinado económicamente”, dijo Laysha en un clip, mientras que en otra charla ‘El Malito’ añadió: “Yo no voy a juzgar a nadie, porque yo no sé en qué condiciones esté él afuera”.

Lorenzo y Claudia ven, por primera vez, algunos de sus momentos dentro de la Villa en ¿Apostarías por mí?



Lorenzo y Claudia tuvieron la oportunidad de ver un segmento de la pelea que tuvieron en la fiesta del Día de San Valentín, donde Tiby y Medina aceptaron la tentación y cambiaron la Suite Diamante con ellos.

“Siento un poquito de tristeza porque ese viernes, después de cinco semanas de haber estado ahí, exploté un poco, pero después de todas las cosas que Laysha había hecho”, dijo Claudia.

La empresaria compartió que los problemas con Laysha comenzaron desde la primera noche, por lo que está seguro que estará grabado, relatando que la influencer se le insinuó a Lorenzo.

“(Laysha) le estaba haciendo un sandwich a Lorenzo y me dice ‘le voy a dar té de calzón a tu esposo’ y yo por eso dije que le tiraba el calzón. Otra noche se tira en la cama, en medio de Lorenzo. Estamos en un reality show de parejas, yo no voy y me tiro al lado de ‘El Malito’”, expresó.

Claudia asegura, nuevamente, que Laysha se le insinuó a Lorenzo en ¿Apostarías por mí?



Pero eso no fue todo. Claudia aclaró que esa noche no había bebido nada de alcohol porque se había llevado todas sus cosas a la Bodega, información que confirmó Lorenzo.

“Sí hizo ese comentario cuando me estaba haciendo el sandwich y me sacó de onda. Después se fue y se acostó en la misma cama que nosotros, es algo súper inaceptable”, añadió.

