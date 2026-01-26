¿Apostarías por mí? ¿Apostarías Por Mí?: René y Rubí ganan el desafío 'El peso de la memoria'; y estas son las parejas que se van al duelo en vivo Así se vivió el intenso desafío de parejas en donde la paciencia, la precisión y la memoria fueron puestas a prueba.

Video “Estaba en un tsunami”: Rubí y Marce cuentan sus sueños más locos

Las parejas fueron puestas a prueba una vez más en el desafío de parejas llamado ‘El peso de la memoria’, en donde las 11 parejas de '¿Apostarías Por Mí?', volvieron a pasar por momentos extremos que necesitó de su fuerza, memoria y precisión.

El desafío consistía en tener unidas a las parejas con una cuerda, el hombre tenía que cargar el peso de su mujer, mientras caminaba hacia un tablero. Al mismo tiempo, la mujer subía para ver el mismo tablero e irle diciendo a su esposo el acomodo correcto, sin embargo, el verdadero reto fue saber escuchar a tu pareja ante las demás voces.

Esto pasó en el desafío de parejas 'El peso de la memoria' en

‘¿Apostarías por Mí?’

‘El peso de la memoria’ puso a sudar a las 11 parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’. El primer grupo de parejas en realizar el desafío 'El peso de la memoria' fueron: Marcela y Zerboni, Raúl y Laura, Tiby y Medina, quienes apostaron mil dólares por Mario y Brenda, Laysha y 'El Malito', Raúl y Laura, respectivamente, como las parejas que tendrán peor desempeño.

Los gritos de Tiby aturdieron a todas las parejas, pero su pareja fue el primero en terminar el desafío, seguido de Lorenzo y Zerboni.

El siguiente grupo estuvo compuesto por Franco y Breh, Gigi y David, Adrián y Nuja, quienes apostaron por estas parejas, Mario y Brenda, Raúl y Laura, Lorenzo y Claudia, respectivamente.

Tras una gran coordinación, los primeros en terminar fueron Franco y Breh, seguidos de Adrián y Nuja, y al final David y Gigi, quienes tuvieron graves problemas de comunicación.

El tercer grupo estuvo compuesto por Lorenzo y Claudia, Alejandra y Beta, Laysha y 'El Malito, quienes eligieron a Mario y Brenda, Gigi y David, Raúl y Laura, respectivamente, como las parejas con peor desempeño.

Los primeros en terminar fueron Beta y Alejandra, seguidos de Laysha y El Malito, y al final Lorenzo y Claudia.

Finalmente, los últimos en pasar fueron Mario y Brenda, René y Rubí, quienes votaron por Gigi y David y Lorenzo y Claudia, respectivamente.

René y Rubí son los ganadores del desafío por tener el mejor tiempo y todos los aciertos del rompezabezas. Por lo que son ganadores del bono de 3 mil dólares y los beneficios de dormir en la Suite Diamante y elegir cómo será el nuevo acomodo de las habitaciones y la bodega.

Mario y Brenda Bezares se van a desafío en vivo contra Claudia y Lorenzo

Mario y Brenda Bezares, junto con Claudia y Lorenzo, fueron las parejas con el peor desempeño en la prueba y se tienen que ir a un desafío en vivo, en donde se decidirá quién será la nueva pareja nominada. ¿Qué pasará?

