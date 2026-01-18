¿Apostarías por Mí? presenta a sus 12 parejas ¡Conócelas!
Te recordamos quiénes son las 12 parejas que competirán en el reality, a unas horas de su gran estreno
Tras varios meses de espera, finalmente domingo 18 de enero será el gran estreno de ¿Apostarías por Mí?, un reality y experimento social que pondrá a prueba a 12 famosas parejas, quienes vivirán aisladas del exterior, siendo vigilados por más de 60 cámaras, sin privacidad y sorteando varios desafíos.
A lo largo de ocho intensas semanas, las celebridades también tendrán que lidiar con las costumbres e ideologías de otras parejas, además de demostrar qué tanto se conocen, cuanta confianza se tienen y cómo es que lidian con el conflicto. Aquí, una sola decisión podría elevarlos o hundirlos.
Conoce a las 12 parejas que conforman ¿Apostarías por Mí?
12 famosas parejas aceptaron este gran desafío y aquí te hacemos el reecuento de quién son:
- La primera pareja que fue confirmada fue la de Raúl 'El Pelón' y Laura Molinar, quienes compartían, sin saber, el sueño americano que un día los unió.
- La segunda pareja en entrar a este proyecto son los recién casados Adrián Di Monte y Nuja Amar.
- La tercera pareja confirmada del reality son Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, que siendo originarios de Ecuador y Colombia, viajaron a Estados Unidos en búsqueda de nuevos comienzos.
- La cuarta pareja confirmada la componen Breh y Franco, quienes apenas se conocieron en 'El Conquistador'.
- La quinta pareja del reality llegó con mucho ritmo para ser revelada en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. Se trata de René Strickler y Rubí Cardozo.
- La sexta pareja de este ambicioso reality son los influencers Alina Lozano y Jim Vélasquez, una clara muestra que el amor lo puede todo.
- La séptima pareja que se une a la avuntura está conformada por Gigi Ojeda y David Leal, un matrimonio muy reconocido en el mundo de la música.
- Tiby Camacho y José Medina fueron la octava pareja confirmada para ¿Apostarías por Mí?
- En plena fiesta de Año Nuevo, Lorenzo Méndez y Claudia Galván fueron confirmados como la novena pareja de ¿Apostarías por Mí?
- Salvador Zerboni y Marcela Ruiz fueron los décimos confirmados para el reality de parejas.
- Tras triunfar en realitys Laysha Zamorano y Nelson Cordero, conocido como 'El Malito', fueron los onceavos en entrar a ¿Apostarías por Mí?
- La doceava y última pareja en entrar a este gran experimento social son Mario Bezares y Brenda Bezares.
¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, este domingo 18 de enero a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA.