¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí? presenta a sus 12 parejas ¡Conócelas! Te recordamos quiénes son las 12 parejas que competirán en el reality, a unas horas de su gran estreno

Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

Tras varios meses de espera, finalmente domingo 18 de enero será el gran estreno de ¿Apostarías por Mí?, un reality y experimento social que pondrá a prueba a 12 famosas parejas, quienes vivirán aisladas del exterior, siendo vigilados por más de 60 cámaras, sin privacidad y sorteando varios desafíos.

A lo largo de ocho intensas semanas, las celebridades también tendrán que lidiar con las costumbres e ideologías de otras parejas, además de demostrar qué tanto se conocen, cuanta confianza se tienen y cómo es que lidian con el conflicto. Aquí, una sola decisión podría elevarlos o hundirlos.

Conoce a las 12 parejas que conforman ¿Apostarías por Mí?

12 famosas parejas aceptaron este gran desafío y aquí te hacemos el reecuento de quién son:

La primera pareja que fue confirmada fue la de Raúl 'El Pelón' y Laura Molinar, quienes compartían, sin saber, el sueño americano que un día los unió.

Video Laura Molinar se enamoró de Raúl 'El Pelón' cuando no tenían dinero y mucho menos fama

La segunda pareja en entrar a este proyecto son los recién casados Adrián Di Monte y Nuja Amar.

Video Adrián Di Monte y Nuja Amar están pegados todo el tiempo y así desbordan amor

La tercera pareja confirmada del reality son Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, que siendo originarios de Ecuador y Colombia, viajaron a Estados Unidos en búsqueda de nuevos comienzos.

Video Beta Mejía y Ale Jaramillo, de '¿Apostarías por Mí?', hablan de sus debilidades

La cuarta pareja confirmada la componen Breh y Franco, quienes apenas se conocieron en 'El Conquistador'.

Video Breh y Franco no van a tolerar las faltas de respeto en '¿Apostarías por mí?'

La quinta pareja del reality llegó con mucho ritmo para ser revelada en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. Se trata de René Strickler y Rubí Cardozo.

Video René Strickler y Rubí Cardozo responden qué tipo de ALIANZAS harían dentro de ¿Apostarías por mí?

La sexta pareja de este ambicioso reality son los influencers Alina Lozano y Jim Vélasquez, una clara muestra que el amor lo puede todo.

Video Alina Lozano y Jim Velásquez revelan cuál será su mayor sacrificio en ¿Apostarías Por Mí?

La séptima pareja que se une a la avuntura está conformada por Gigi Ojeda y David Leal, un matrimonio muy reconocido en el mundo de la música.

Video Gigi Ojeda y David Leal confiesan si harán el "cuchi cuchi" en ¿Apostarías Por Mí?

Tiby Camacho y José Medina fueron la octava pareja confirmada para ¿Apostarías por Mí?

Video Tiby Camacho revela el fetiche que la hizo enamorarse de José Medina

En plena fiesta de Año Nuevo, Lorenzo Méndez y Claudia Galván fueron confirmados como la novena pareja de ¿Apostarías por Mí?

Video Lorenzo Méndez y Claudia son la novena PAREJA CONFIRMADA de ¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz fueron los décimos confirmados para el reality de parejas.

Video Salvador Zerboni le hace una impactante propuesta a Marcela Ruiz para '¿Apostarías por Mí?'

Tras triunfar en realitys Laysha Zamorano y Nelson Cordero, conocido como 'El Malito', fueron los onceavos en entrar a ¿Apostarías por Mí?

Video Laysha Pink y Nelson 'El Malito' llevarán su amor de Enamorándonos a ¿Apostarías Por Mí?

La doceava y última pareja en entrar a este gran experimento social son Mario Bezares y Brenda Bezares.

Video Mario y Brenda Bezares llegan dispuestos a ganar ¿Apostarías Por Mí?



¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.