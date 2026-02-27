TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián culpa a Nuja de su voto en contra de René y Rubí: así reacciona Team Rebelión

Tras su confusión durante el Cara a Cara, Adrián Di Monte reclamó a Nuja por no avisarle que estaba cometiendo un error.

Por:Paulina Flores
Video Adrián y Nuja CONVENCEN a Rebelión que su elección fue un ERROR

El Cara a Cara del pasado jueves no fue como las parejas de '¿Apostarías por mí?' estaban acostumbradas y es que 'La Baraja del Destino' cambió el rumbo de las nominaciones.

Luego de que cada pareja eligiera a sus nominados, tenían que tomar una carta que contenía las opciones de anular el voto, convertirlo en boomerang o multiplicarlo.

La sorpresa de la noche causó confusión en algunos como Adrián Di Monte quien terminó dando su voto a René y Rubí.

En cuanto terminaron su participación, Adrián le reclamó a Nuja por dejarlo cometer ese error.

"¿Por qué no hiciste nada, se te hizo normal darle un voto a ellos, se te hizo normal eso?" la cuestionó.

Nuja respondió que él fue quien eligió y que ella tenía intención de leer nuevamente la tarjeta; además, le pidió que, por favor, no tratara de culparla por lo sucedido.

"No te estoy echando la culpa, pero entendí una cosa", reaccionó Adrián.

Adrián insistió en que si Nuja había entendido la lógica de lo sucedido y ella tajante le respondió: "No, la verdad no".

Más tarde, ya más tranquilos, Nuja y Adrián explicaron a Team Rebelión lo que había pasado en ese Cara a Cara.

"Le dije '¿por qué me dejaste hacer eso, si la leía antes que tú? Claramente es culpa tuya, somos un equipo, me tienes que decir'", dijo Adrián entre risas.

Nuja también contó lo sucedido como una divertida anécdota.

"Me volteó y le digo 'ahora es mi culpa si el que eligió fuiste tú', me dice, '¿por qué no me dijiste, por qué no me quitaste la tarjeta ?'", recordó.

Adrián Di Monte confesó que él pensaba que su voto pusiera a René y a Rubí en la placa de nominados y que lo tomaran como una traición.

René comentó que vio a Adrián muy molesto tras la nominación y trató de tranquilizarlo, pero en ese momento de poco sirvió.

Por otro lado, Rubí le dijo que no se preocupara, que de inmediato notaron que se habían equivocado.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

