Breh explota contra Franco por el castigo que les impuso el Anfitrión: “Me embarraste en algo que no quería”
La pareja fue sancionada con una dura medida dentro de la villa y Breh no pudo ocultar su molestia ante la actitud de Franco.
En medio de una semana marcada por roces constantes, Franco y Breh protagonizaron una de sus discusiones más intensas dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’. Todo ocurrió después de que el Anfitrión decidiera aplicarles un castigo ejemplar, luego de que Franco incurriera en una falta de respeto.
La sanción no fue menor: ambos deberán encargarse de la limpieza de los baños por tiempo indefinido y acudir cada vez que suene una alarma que puede activarse en cualquier momento del día. La decisión desató la inconformidad de Breh, quien no aceptó fácilmente tener que asumir consecuencias por una acción que, según ella, fue completamente responsabilidad de su pareja.
Breh no soporta más y le dice sus verdades a Franco tras ser castigados
Aunque todos tenían que irse a la pijama party, Franco y Breh trataron de solucionar la situación.
Estoy muy cansado, desvelado y frustrado y la termino pagando con alguien, ya te dije que no lo voy a hacerFranco
A lo que Breh le respondió que ella se sentía igual de mal que él.
Yo también termino frustrada y enojada porque me embarraste en algo que no quiero hacer, entiéndeme, por tiempo indefinido en el momento que sea, la neta no es justoBreh
La pareja seguía molesta y mientras estaban conviviendo en la pijamada party, sonó la alarma para limpiar los baños, por lo que tuvieron que ir a cumplir su castigo. Mientras ambos limpiaban los baños, no se dirigieron la palabra, y Breh aprovechó las cámaras para decir unas palabras.
Y recuerden amigos, el estar en pareja equivale a que te puedes llevar de encuentro a tu propia pareja, entonces neta, que esto les pueda servir de ejemplo o reflejo para ustedes. No pasa nada, limpio los baños no pasa nada, pero eso significa que todo acto tiene consecuencias y es lo que he hablado mucho con FrancoBreh
Sin embargo, Breh más tranquila, le aseguró al público que sí estaba enojada, pero en realidad sólo quería castigar un poco a su pareja Franco.
La verdad lo estoy castigando, pero no soy tan dura, lo voy a hacer sufrir tantito..Franco
Y como la pareja seguía sin hablarse, Franco se tomó un momento a solas para expresar cómo se sentía.
Tengo que admitir que estoy un poco frustrado por cómo Breh se lo está tomando, yo ya he escuchado historias de todos aquí, donde la han regado y sus parejas en vez de recriminárselo y tratar de lastimarlo y hundirlo más, lo apoyan, todos comentemos errores, todos tenemos momentos de vulnerabilidad y siento que en esos momentos tu pareja en vez de hundirte más y empeorar la situación, debería de apoyarte. Me da la impresión de que Breh sólo quiere estar en mi equipo cuando está ganando y cuando cometo un error no quiere ser mi pareja, quiere ser el verdugoFranco
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.