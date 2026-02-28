Breh explota contra Franco por el castigo que les impuso el Anfitrión: “Me embarraste en algo que no quería”

Tengo que admitir que estoy un poco frustrado por cómo Breh se lo está tomando, yo ya he escuchado historias de todos aquí, donde la han regado y sus parejas en vez de recriminárselo y tratar de lastimarlo y hundirlo más, lo apoyan, todos comentemos errores, todos tenemos momentos de vulnerabilidad y siento que en esos momentos tu pareja en vez de hundirte más y empeorar la situación, debería de apoyarte. Me da la impresión de que Breh sólo quiere estar en mi equipo cuando está ganando y cuando cometo un error no quiere ser mi pareja, quiere ser el verdugo

Franco