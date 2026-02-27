¿Apostarías por mí? Brenda Bezares regaña a Mario Bezares por ponerla en evidencia; él responde tajante: “No friegues” Brenda Bezares le llamó la atención a Mario Bezares en ¿Apostarías por mí? al ver que la exhibió ante las cámaras. ¿Qué hizo el comediante?

Video Brenda se pone nerviosa al saber que Mario comenzó a ordenar la ropa intima

Brenda Bezares se avergonzó en ¿Apostarías por mí? por la decisión que tomó Mario Bezares, a quien terminó regañando.

La pareja se encontraba en la habitación corazón, cuando el comediante decidió sacar la ropa interior de su esposa, quien se molestó porque, aseguró, la ponía en evidencia.

PUBLICIDAD

Brenda regaña a Mario Bezares: él responde tajante

La inesperada plática comenzó cuando Brenda Bezares se percató que Mario Bezares sacó toda la ropa del clóset.

“¿Qué vas a hacer? Hasta los calzones sacaste… No, sacaste mis calzones”, dijo al ver que la puso en evidencia.

El comediante no perdió la calma y contestó: “Voy a doblar todo este desmad*e”. Pese a la respuesta, Brenda Bezares lo regaño, señalando que no era momento para hacerlo.

“ Ahí déjalo… Ahorita tenías que ponerte a doblarlo… Sacaste mis calzones, qué vergüenza, pues sí papito”, indicó la cantante.

Mario Bezares no se calló y se disculpó, reiterando que pondría en órden el clóset. “ Perdón… No, que ahí déjalo ni qué nada, es un desmad*e esto. En lo que nos llaman, cuál es el problema… Vergüenza de qué, no friegues”, sentenció.

Brenda Bezares se mostró apenada y aseguró: “La ropa interior no se debe de ver… Me haces ponerme (a doblar)”.

Al ver que su esposa intentaba ayudarle, Mario Bezares fue tajante y afirmó: “Yo lo acomodo, dame chance, yo lo acomodo”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!