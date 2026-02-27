TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Breh, entre lágrimas, confiesa a Franco que tiene miedo al hate: "No es que hayamos hecho cosas para lastimar"

Casi en la recta final, Breh compartió que, pese a estar dando todo dentro de '¿Apostarías por mí?', siente que pareciera que no es suficiente.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Breh rompe en llanto por tiene miedo de ser mal vista afuera

Breh se sinceró con Franco sobre sus temores respecto a cómo se está viendo su desempeño dentro de '¿Apostarías por mí?'.

"Soy una persona reservada, como que mi círculo y mi familia son muy así (cerrados) y vengo a un monstruo, que estoy muy feliz, me parece increíble y siempre lo voy a agradecer, pero vine a demostrar esto y a que tú juegues", expresó.

Aseguró que haber aceptado estar en este reto le ha servido para formarse en este tipo de realities.

"Con lo que hemos aprendido aquí, vamos a ser los reyes allá. Ahora les vamos a traer todo en el morral", respondió Franco.

Breh aclaró que no le gustaría que se malinterpretaran sus palabras, pues sí está disfrutando su estancia en La Villa, pero tiene la creencia de que, aunque se esfuerce, siente que no es suficiente.

"No quiero que se malinterprete que no me gusta estar aquí porque sí lo estoy disfrutando, siento que estoy dando todo y no es suficiente, esa es mi sensación. Siento como que no te puedo dar más porque esto es lo que soy y a esto es a lo que vine y me encantaría poder crear un personaje, pero no sé hacer eso", manifestó.

Franco intentó reconfortarla y le aseguró que está haciendo un juego extraordinario, no solo como estratega, sino en los desafíos.

"No lo hagas, lo estás haciendo increíble, todo el mundo aquí te ama, pasas por ahí, te hacen chistes, quieren interactuar contigo, lo estás rompiendo en los desafíos, eres la mujer que más bonos tiene, eres el equilibrio de esta pareja... lo estás haciendo increíble, no tienes que dar más", dijo.

Breh no pudo contener las lágrimas al confesar que, al salir de '¿Apostarías por mí?', se enfrenta al hate.

"Tengo un poquito de miedito al hate. Es lo que me da miedo, no es como que hayamos hecho cosas para lastimar gente o así. Está ca*rón la presión", dijo entre llantos.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

