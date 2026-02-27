TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja no caen en la tentación y se pierden el beneficio de reabrir y estar en la Suite Diamante

Descubre cuál fue la tentación que puso a temblar a una de las parejas nominadas de esta semana.

Video Adrián y Nuja pasan de la angustia a la risa tras la nominación a René y Rubí

Este viernes de tentación llega con una propuesta difícil de ignorar. La noche promete diversión con la pijamada, pero también pondrá a prueba la fuerza y la lealtad de las parejas que están en riesgo.

Mientras disfrutan de la fiesta temática, las cuatro parejas nominadas, Gigi y David, Adrián y Nuja, Laysha y Malito, y Mario y Brenda Bezares, recibirán una tentación tan grande que decir “no” no será nada sencillo. ¿Quién caerá y quién resistirá?

Adrián y Nuja no caen en la tentación y se pierden de reabrir la Suite de Diamante

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


En esta ocasión la tentación consistió en reabrir la Suite Diamante por dos días, con todas las comodidades, un suculenta cena compuesta por sushi, a cambio de cerrar el baño que las habitaciones Trébol y Diamante comparten, además de mandar a una de las parejas a la bodega.

Yo la he pasado mal por el tema de que hace calor, por las ronchas, tú has visto que no duermo, que tengo el sueño muy ligero
Nuja

Adrián también dio su argumento:

Una oportunidad para poner en la bodega.. estaría padre, sería divertido, pero no a costillas de molestar a alguien más
Adrián


Franco le falta al respeto al Anfitrión de la villa y recibe fuerte castigo en ‘¿Apostarías por Mí?’.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Nuja seguía analizando la tentación:

Aquí no aplica la de te ganaste la Suite Diamante y te la cambio por la bodega... aquí todos están en cuartos y los únicos que hemos estado dos veces en la bodega somos tú y yo, si lo ves de esta manera, en toda la temporada
Nuja


Aunque era su oportunidad de conocer la Suite Diamante, la pareja dijo que no a la tentación.

No aceptamos la tentación Anfi, no nos la ganamos... prefiero todas tus sanciones, antes de tomar una tentación
Adrián y Nuja
¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

