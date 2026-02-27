¿Apostarías por mí? ¡Pijama party! Te contamos todo sobre la fiesta temática de hoy en '¿Apostarías Por Mí?' Las parejas en la villa merecen un momento de descanso y hoy disfrutarán de una divertida pijamada.

Estamos ya en las últimas semanas de ‘¿Apostarías por Mí?’ y cada vez son menos las parejas que quedan en la villa, y con todo el e strés que dejó el Cara a Cara de ayer, lo que se necesita es un rato de diversión. Y para ello, hoy las parejas disfrutarán de una divertida ¡Pijamada party!

En esta ocasión las siete parejas que siguen en competencia tendrán que lucir sus más espectacular pijamas y disfrutar de un rato de entretenimiento.

Las parejas disfrutarán de una gran pijama party

La fiesta de pijamas transformará la villa en un refugio verdaderamente

acogedor, donde cada detalle de la escenografía creará una atmósfera de confort. El ambiente estará lleno de almohadones, futones, mantas y cobijas invitando a las parejas a dejar a un lado y por un momento, las estrategias y las fricciones entre ellos.

La experiencia será aún más divertida con carpas improvisadas, llenas de peluches, colgantes y estrellas fluorescentes en el techo, además de alfombras suaves y pufs. Lo que pondrá en mood descanso a las parejas de la villa, que están a dos semanas de saber quién será el gran ganador del reality. ¡No te la pierdas!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.