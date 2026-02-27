TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco le falta al respeto al Anfitrión de la villa y recibe fuerte castigo en ‘¿Apostarías por Mí?’

El Anfitrión notó una falta de respeto muy importante y estas son las consecuencias.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Ale y Beta se sinceran con Rebelión y ambos bandos aclaran los malos entendidos

La situación dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ cada vez se pone más tensa, no sólo por el Cara a Cara, los desafíos, y las apuestas, sino también, porque cada día que pasa, es más difícil cumplir las reglas. Ya lo vimos con las diversas sanciones que han recibido Adrián y Nuja, e incluso Tiby y Medina en su momento.

Pero en esta ocasión, se trató de una fuerte falta de respeto que el propio Anfitrión de la villa detectó y que tuvo fuertes consecuencias.

PUBLICIDAD

Franco es sancionado por faltarle al respeto al Anfitrión de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja no caen en la tentación y se pierden el beneficio de reabrir y estar en la Suite Diamante
2 mins

Adrián y Nuja no caen en la tentación y se pierden el beneficio de reabrir y estar en la Suite Diamante

¿Apostarías por Mí?
Breh confronta a Franco por su actitud y le exige bajar la soberbia; así respondió él
2 mins

Breh confronta a Franco por su actitud y le exige bajar la soberbia; así respondió él

¿Apostarías por Mí?
¡Pijama party! Te contamos todo sobre la fiesta temática de hoy en '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

¡Pijama party! Te contamos todo sobre la fiesta temática de hoy en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares regaña a Mario Bezares por ponerla en evidencia; él responde tajante: “No friegues”
1 mins

Brenda Bezares regaña a Mario Bezares por ponerla en evidencia; él responde tajante: “No friegues”

¿Apostarías por Mí?
Breh, entre lágrimas, confiesa a Franco que tiene miedo al hate: "No es que hayamos hecho cosas para lastimar"
2 mins

Breh, entre lágrimas, confiesa a Franco que tiene miedo al hate: "No es que hayamos hecho cosas para lastimar"

¿Apostarías por Mí?
Adrián culpa a Nuja de su voto en contra de René y Rubí: así reacciona Team Rebelión
2 mins

Adrián culpa a Nuja de su voto en contra de René y Rubí: así reacciona Team Rebelión

¿Apostarías por Mí?
¡Team Pueblo vs. Team Rebelión! Así queda el cuadro de nominados en la sexta semana de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!
2 mins

¡Team Pueblo vs. Team Rebelión! Así queda el cuadro de nominados en la sexta semana de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por tu favorita!

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte se confunde en el Cara a Cara y admite error en plena dinámica de ‘¿Apostarías Por Mí?’
2 mins

Adrián Di Monte se confunde en el Cara a Cara y admite error en plena dinámica de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el sexto Cara a Cara del reality
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el sexto Cara a Cara del reality

¿Apostarías por Mí?
Laysha, 'El Malito', Mario y Brenda reciben más votos en el Cara a Cara y se van al cuadro de nominación de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Laysha, 'El Malito', Mario y Brenda reciben más votos en el Cara a Cara y se van al cuadro de nominación de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?


La falta de respeto se dio, luego de que Gigi y David ganaran la batalla de rap y tuvieran como beneficio, elegir a una de las parejas para que los atendieran durante 24 hrs.

Gigi y David eligieron a Franco y Breh, quienes tuvieron que hacerles el desayuno, ayudarlos con los quehaceres de la casa e incluso ayudarlos a vestir.

Sin embargo, hubo un momento en el que Franco no pudo más e insultó al Anfitrión, tras recordarle a David, que no tenía que hacer ninguna labor de la villa, pues tenía quién lo hiciera por él. A lo que Franco respondió: "Come c... Anfitrión".

Desde el primer minuto les dejé algo claro, que esta es mi villa y que yo pongo las reglas y que no somos amigos, por lo que no estoy dispuesto a recibir faltas de respeto. Franco como marcan las reglas que todos conocen, tú decidiste romper esa regla y por esa falta hay un castigo
Anfitrión


Breh, entre lágrimas, confiesa a Franco que tiene miedo al hate: "No es que hayamos hecho cosas para lastimar".

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


El Anitrión le dijo su castigo a Franco , tendrá que labar los baños, junto con su pareja Breh, en el momento en el que suene una alarma en la villa, puede sonar en cualquier momento y será por tiempo indefinido. Ante esta situación, Breh, no lo tomó muy bien y se molestó con Franco.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX