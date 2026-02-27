¿Apostarías por mí? Franco le falta al respeto al Anfitrión de la villa y recibe fuerte castigo en ‘¿Apostarías por Mí?’ El Anfitrión notó una falta de respeto muy importante y estas son las consecuencias.

Ale y Beta se sinceran con Rebelión y ambos bandos aclaran los malos entendidos

La situación dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ cada vez se pone más tensa, no sólo por el Cara a Cara, los desafíos, y las apuestas, sino también, porque cada día que pasa, es más difícil cumplir las reglas. Ya lo vimos con las diversas sanciones que han recibido Adrián y Nuja, e incluso Tiby y Medina en su momento.

Pero en esta ocasión, se trató de una fuerte falta de respeto que el propio Anfitrión de la villa detectó y que tuvo fuertes consecuencias.

Franco es sancionado por faltarle al respeto al Anfitrión de ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?



La falta de respeto se dio, luego de que Gigi y David ganaran la batalla de rap y tuvieran como beneficio, elegir a una de las parejas para que los atendieran durante 24 hrs.

Gigi y David eligieron a Franco y Breh, quienes tuvieron que hacerles el desayuno, ayudarlos con los quehaceres de la casa e incluso ayudarlos a vestir.

Sin embargo, hubo un momento en el que Franco no pudo más e insultó al Anfitrión, tras recordarle a David, que no tenía que hacer ninguna labor de la villa, pues tenía quién lo hiciera por él. A lo que Franco respondió: "Come c... Anfitrión".

Desde el primer minuto les dejé algo claro, que esta es mi villa y que yo pongo las reglas y que no somos amigos, por lo que no estoy dispuesto a recibir faltas de respeto. Franco como marcan las reglas que todos conocen, tú decidiste romper esa regla y por esa falta hay un castigo Anfitrión

¿Apostarías por Mí?



El Anitrión le dijo su castigo a Franco , tendrá que labar los baños, junto con su pareja Breh, en el momento en el que suene una alarma en la villa, puede sonar en cualquier momento y será por tiempo indefinido. Ante esta situación, Breh, no lo tomó muy bien y se molestó con Franco.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.