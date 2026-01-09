¿A qué hora se transmitirá ¿Apostarías por Mí? en Estados Unidos?
¿Apostarías por Mí? se estrena este próximo 18 de enero por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas
'¿Apostarías por Mí?' es el nuevo reality show 24/7 de TelevisaUnivision que se transmitirá en los primeros meses del 2026 y en el que 12 parejas de famosos entrarán a una villa a demostrar que el amor lo puede todo.
Esta nueva apuesta se estrenará este próximo 18 de enero tanto en ViX, como en Univision, UNIMÁS y Las Estrellas, siendo el primer programa de su tipo con un impacto a nivel global.
¿A qué hora ver '¿Apostarías por Mí?'?
Aquí te decimos los diferentes horarios y canales por los que podrás ver el reality show en el que 12 parejas convivirán día a día:
ViX
La exitosa plataforma digital transmitirá, tanto en Estados Unidos como en México, '¿Apostarías por Mí?' las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Diariamente, contará con un preshow, un show y un post show para disfrutar del resumen de los desafíos así como de los enfrentamientos cara a cara para ver quién será nominado y saldrá de la villa.
El gran show arrancará de Domingo a Viernes a las 8P/ 7C / 5PAC.
Univision
El canal de señal abierta de Estados Unidos será donde podrás disfrutar solo de los impactantes shows que sucederán los DOMINGOS a las 8P/ 7C / 5PAC.
UNIMÁS
Mientras que el canal Unimás será el encargado de transmitir dichos shows solo de LUNES a VIERNES a las 8P/ 7C / 5PAC. Con excepción del domingo 18 de enero, que transmitirá el estreno en simultáneo con ViX y Univision.
Las Estrellas
En México, la audiencia del país disfrutar del reality show solo los DOMINGOS a través de la señal abierta de Las Estrellas en punto de las 9:00 p.m.
Estas cuatro señales serán las encargadas de llevar a los hogares todo lo que pase en '¿Apostarías por Mí?' tanto en Estados Unidos como en México y Latinoamérica.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Entra al sitio oficial del reality show para conocer a las parejas que formarán parte de este gran proyecto de TelevisaUnivision.