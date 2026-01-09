¿Apostarías por mí? ¿A qué hora se transmitirá ¿Apostarías por Mí? en Estados Unidos? ¿Apostarías por Mí? se estrena este próximo 18 de enero por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

Video ¿Apostarías por Mí?: estreno el 18 de enero en ViX

'¿Apostarías por Mí?' es el nuevo reality show 24/7 de TelevisaUnivision que se transmitirá en los primeros meses del 2026 y en el que 12 parejas de famosos entrarán a una villa a demostrar que el amor lo puede todo.

Esta nueva apuesta se estrenará este próximo 18 de enero tanto en ViX, como en Univision, UNIMÁS y Las Estrellas, siendo el primer programa de su tipo con un impacto a nivel global.

¿A qué hora ver '¿Apostarías por Mí?'?

Aquí te decimos los diferentes horarios y canales por los que podrás ver el reality show en el que 12 parejas convivirán día a día:

ViX

La exitosa plataforma digital transmitirá, tanto en Estados Unidos como en México, '¿Apostarías por Mí?' las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Diariamente, contará con un preshow, un show y un post show para disfrutar del resumen de los desafíos así como de los enfrentamientos cara a cara para ver quién será nominado y saldrá de la villa.

El gran show arrancará de Domingo a Viernes a las 8P/ 7C / 5PAC.

Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducen ¿Apostarías por Mí? Imagen TelevisaUnivision

Univision

El canal de señal abierta de Estados Unidos será donde podrás disfrutar solo de los impactantes shows que sucederán los DOMINGOS a las 8P/ 7C / 5PAC.

UNIMÁS

Mientras que el canal Unimás será el encargado de transmitir dichos shows solo de LUNES a VIERNES a las 8P/ 7C / 5PAC. Con excepción del domingo 18 de enero, que transmitirá el estreno en simultáneo con ViX y Univision.

Las Estrellas

En México, la audiencia del país disfrutar del reality show solo los DOMINGOS a través de la señal abierta de Las Estrellas en punto de las 9:00 p.m.

Estas cuatro señales serán las encargadas de llevar a los hogares todo lo que pase en '¿Apostarías por Mí?' tanto en Estados Unidos como en México y Latinoamérica.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.