¿Apostarías por mí?

Breh confronta a Franco por su actitud y le exige bajar la soberbia; así respondió él

La relación volvió a sacudirse tras un intenso intercambio de palabras provocado por las constantes actitudes de Franco, mismas que han comenzado a colmar la paciencia de Breh.

Por:Ana Belén Ortiz
Video Franco y Breh ANALIZAN los mensajes OCULTOS de la nominación

La presión dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ continúa aumentando. Entre las apuestas, los retos y el desgaste emocional que implica el encierro, la convivencia se vuelve cada vez más complicada. Esta vez, la tensión estalló entre Breh y Franco, cuando ella decidió encarar directamente lo que considera comportamientos arrogantes de su pareja, desatando un enfrentamiento que dejó claro que la calma está lejos de regresar.

El pleito se dio luego de que Franco hiciera una broma pesada a las parejas del Team Pueblo, la cual no fue del agrado de Breh, pues sintió que sólo lo hizo por soberbio.

Breh ya no soporta las actitudes de Franco y le pide dejar de ser soberbio

Video Breh logra que Franco olvide la estrategia y muestre su lado romántico
Te recuerdo que no vienes sólo ¿ok?, cuando vengas sólo, di lo que quieras, exprésate como quieras, yo no te voy a estar cuidando, tú ya eres grande y eres un adulto, pero mientras yo esté aquí contigo, quiero que evites esos comentarios, porque ya te lo había pedido, y no entiendes. Y no es algo que te aporte que te eches comentarios de ese tipo. No te aporta y me perjudica a mí, en mi persona, no me gusta, no concuerdo contigo en ese aspect
Breh

A lo que Franco le preguntó si entonces debería de ponerse un filtro a la hora de hablar, y molesta, Breh le respondió.

No Franco, tú ya te estás expresando como quieres, estás jugando como quieres, o sea ya estás haciendo lo que tu quieras, pero ya sacar comentarios extras ofendiendo a la gente
Breh


¡Pijama party! Te contamos todo sobre la fiesta temática de hoy en '¿Apostarías Por Mí?'.

Sin embargo, Franco defendió su punto diciendo que sólo había sido un chiste, pero Breh le volvió a revirar que así no fue como lo dijo.

Es que no lo dices como un chiste, lo dices como soberbio, te estoy escuchando, y no puede ser que cada vez digas que tu intención no es ser soberbio
Breh
Video "Eres un SOBERBIO": Breh se HARTA de Franco y sus ACTITUDES SOBERBIAS


Finalmente Franco le pidió a Breh que lo entendiera un poco, pues sigue trabajando esa parte de su personalidad, para poder cambiarla. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y Breh no pudo evitar su molestia con su pareja. ¿Seguirán las fricciones entre las parejas?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

