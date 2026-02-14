¿Apostarías por mí? Claudia enfrenta a Laysha y la villa estalla en plena celebración de San Valentín La tensión explotó en la villa después de que Claudia decidiera encarar a Laysha, provocando que las emociones se salieran de control y afectaran a todas las parejas.

Lo que comenzó como una velada romántica y llena de diversión por San Valentín terminó convirtiéndose en uno de los momentos más intensos dentro de la villa de ¿Apostarías Por Mí?. La atmósfera cambió por completo cuando Tiby y Medida optaron por aceptar la tentación y cambiar la bodega por la Suite Diamante, decisión que impactó directamente a Claudia y Lorenzo y encendió los ánimos entre los participantes.

Claudia ya tenía los ánimos a tope tras estallar contra Tiby y mencionar que caer en la tentación fue casi como robar, por lo que llegó muy molesta a la fiesta de San Valentín.

Claudia confronta a Laysha y todo se descontrola en la villa

La confrontación se dio luego de que Laysha fuera hasta el lugar donde se encontraba Claudia, para reclamarle que presuntamente la estuviera señalando, a lo que Claudia se levantó muy enojada y le respondió inmediatamente:

Yo no te estoy apuntando a ti, conmigo no ch… ¿querían chingas conmigo? Claudia



Le dijo con voz fuerte Claudia a Laysha, quien le pidió que no la señalara. Sin embargo, los ánimos se descontrolaron por completo y Lorenzo al tratar de calmar a su esposa, pidió que apagaran la música y una vez por todas, todos mostraran sus verdaderas caras.

¡Ey bajen la música! Quiero que nos diga (Laysha), que se vean las caras de todos Lorenzo

Enseguida Tiby trató de explicar el por qué habían decidido tomar la tentación, sin embargo, eso no mejoró la situación.

Nosotros todavía no podemos decir por qué, si yo lo hice es porque no tenía otra opción, cuando ustedes se enteren el por qué, se los digo de todo corazón, van a quedar muy mal. Yo no quería quitar a nadie ninguna cama Tiby



Sin embargo, la explicación de Tiby no calmó a Claudia quien seguía insistiendo que lo que hizo fue un robo.

Los ánimos siguieron subiendo de tono e incluso Lorenzo arremetió también contra Mario Bezares, acusándolo de disfrutar todo lo que estaba pasando en la villa:

¿Mira quién está disfrutando de todo esto? Eso era lo que querías. ¡El Rey! Lorenzo

Tras la fuerte discusión cada equipo dejó la fiesta, provocando el llanto de Tiby y Claudia, y ambas se refugiaron en sus parejas y los consejos de su equipo.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.