¿Apostarías por mí? Mario y Brenda Bezares se conmueven al hablar de la crisis que sufrieron: “Fue bien difícil” Durante una plática con Lupillo Rivera, Mario y Brenda Bezares se sinceraron, revelando fuertes detalles de la crisis que viven desde hace años.

Video Brenda y Mario hablan de la dura crisis económica que vivieron recientemente

Mario y Brenda Bezares abrieron su corazón con Lupillo Rivera en ¿Apostarías por mí?, donde tuvieron una conmovedora plática, donde detallaron la crisis que sufrieron en los últimos años.

La pareja destapó qué fue lo que les pasó, provocando la reacción del cantante, quien se solidarizó con ellos e hizo una inesperada advertencia.

Mario y Brenda Bezares sufrieron una crisis: ¿Qué les pasó?

Conmovida, Brenda Bezares reveló que sufrieron una crisis cuando a raíz de la pandemia perdieron varios shows.

“ A nosotros nos bajó muchísimo de la pandemia para acá, la chamba de shows, porque nosotros hacíamos muchísimos shows del 2020 para atrás. De repente pum, de la pandemia… También el cambio gubernamental que se vino, la economía, fueron varios factores”, indicó.

Mario Bezares confirmó las palabras de su esposa, destacando que perdieron hasta giras en Estados Unidos, por las problemáticas que se viven.

“ Desde el 2011 hasta el 2020 en Estados Unidos, ferias de pueblo, todo lo que era el norte, ahí andábamos… Yo he parado cuatro giras, porque no más no, la gente no sale”, precisó.

Lupillo Rivera reaccionó a las palabras de los Bezares y comentó: “El público cambió su perspectiva de ir a un show. Ha estado difícil… Este año va a estar más difícil… A mí sí me mueve mucho ese rollo”.

Brenda Bezares destacó que el trabajo disminuyó mucho, situación que fue “bien difícil”.

“Del 2020 para acá, para nosotros fue bien difícil en cuestión de shows porque antes teníamos, salíamos tres veces al mes seguro y ahora no”, afirmó.

Mayito recordó la vez que no lo dejaron salir en un show en Austin. “Estábamos en Austin, nos íbamos a presentar y media hora antes me dijeron ‘no salgas de tu hotel, acaba de venir una redada y están agarrando parejo’”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.