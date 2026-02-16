Claudia cela a Lorenzo: ventila supuestas intenciones de Laysha con su esposo
En medio de la fuerte discusión que protagonizaron el pasado viernes, Claudia lanzó una tajante acusación contra Laysha.
El viernes pasado, las cosas se salieron de control en La Villa entre las parejas de '¿Apostarías por mí? luego de la fuerte confrontación que protagonizaron Claudia y Laysha.
En medio de la discusión, la esposa de Lorenzo Méndez no se aguantó el enojo y acusó a Laysha de supuestamente coquetearle al cantante.
"Le he aguantado que se la pasa aventándole el calzón a Lorenzo, ¡estas ma*adas no!", afirmó, mientras René le pedía que se tranquilizara.
Tras el altercado, en La Bodega, Claudia no pudo contener el llanto y se mostró muy afectada por lo ocurrido, pues aseguró que ella no se metía con nadie.
"Es que no es justo que me traten así , yo no vine a jugar a esto, yo tengo sentimientos, no puedo ser fuerte todo el tiempo, no hice nada, yo las traté a todas bien", expresó.
En El Show, Cecilia Galliano destacó que es normal que los sentimientos en las parejas estén a flor de piel luego de cuatro semanas.
Mientras tanto, Lupillo, antes de su ingreso a La Villa, se valió del sarcasmo para hacer referencia a los celos de Claudia con Lorenzo.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.