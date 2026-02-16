TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Claudia cela a Lorenzo: ventila supuestas intenciones de Laysha con su esposo

En medio de la fuerte discusión que protagonizaron el pasado viernes, Claudia lanzó una tajante acusación contra Laysha.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video Claudia acusó a Laysha de aventarle el calzón a Lorenzo

El viernes pasado, las cosas se salieron de control en La Villa entre las parejas de '¿Apostarías por mí? luego de la fuerte confrontación que protagonizaron Claudia y Laysha.

En medio de la discusión, la esposa de Lorenzo Méndez no se aguantó el enojo y acusó a Laysha de supuestamente coquetearle al cantante.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Hoy podrás VOTAR en ‘¿Apostarías por Mí?'? Aquí contamos todos los detalles
2 mins

¿Hoy podrás VOTAR en ‘¿Apostarías por Mí?'? Aquí contamos todos los detalles

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo, casi en llanto, le ofrece disculpas a los Bezares tras fuerte discusión: revelan qué pasó
2 mins

Lorenzo, casi en llanto, le ofrece disculpas a los Bezares tras fuerte discusión: revelan qué pasó

¿Apostarías por Mí?
Claudia se disculpa con Tiby tras discusión y Cecilia Galliano pone en duda su sinceridad
3 mins

Claudia se disculpa con Tiby tras discusión y Cecilia Galliano pone en duda su sinceridad

¿Apostarías por Mí?
El Anfitrión manda a Lupillo Rivera y a Taina Pimentel a la Suite Diamante, ¿empezarán los problemas en la villa?
2 mins

El Anfitrión manda a Lupillo Rivera y a Taina Pimentel a la Suite Diamante, ¿empezarán los problemas en la villa?

¿Apostarías por Mí?
¿Habrá otro analista de ¿Apostarías por Mí? tras el ingreso de Lupillo Rivera a la villa? Esto sabemos
1 mins

¿Habrá otro analista de ¿Apostarías por Mí? tras el ingreso de Lupillo Rivera a la villa? Esto sabemos

¿Apostarías por Mí?
Lupillo Rivera ingresa a la villa de ¿Apostarías por Mí? junto a su novia: ¿cuál es su misión en el juego?
2 mins

Lupillo Rivera ingresa a la villa de ¿Apostarías por Mí? junto a su novia: ¿cuál es su misión en el juego?

¿Apostarías por Mí?
Mario, Brenda, Ale y Beta permanecen en ¿Apostarías por Mí? tras la salida de Tiby y Medina
1 mins

Mario, Brenda, Ale y Beta permanecen en ¿Apostarías por Mí? tras la salida de Tiby y Medina

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina abandonan ¿Apostarías por Mí? tras revelar que se convertirán en papás
1 mins

Tiby y Medina abandonan ¿Apostarías por Mí? tras revelar que se convertirán en papás

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina revelan que están esperando a su primer hijo; hacen fuerte petición al Anfitrión
2 mins

Tiby y Medina revelan que están esperando a su primer hijo; hacen fuerte petición al Anfitrión

¿Apostarías por Mí?
Laysha y 'El Malito' arrasan en el duelo de salvación y aseguran su lugar en ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Laysha y 'El Malito' arrasan en el duelo de salvación y aseguran su lugar en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

"Le he aguantado que se la pasa aventándole el calzón a Lorenzo, ¡estas ma*adas no!", afirmó, mientras René le pedía que se tranquilizara.

Tras el altercado, en La Bodega, Claudia no pudo contener el llanto y se mostró muy afectada por lo ocurrido, pues aseguró que ella no se metía con nadie.

"Es que no es justo que me traten así , yo no vine a jugar a esto, yo tengo sentimientos, no puedo ser fuerte todo el tiempo, no hice nada, yo las traté a todas bien", expresó.

En El Show, Cecilia Galliano destacó que es normal que los sentimientos en las parejas estén a flor de piel luego de cuatro semanas.

Mientras tanto, Lupillo, antes de su ingreso a La Villa, se valió del sarcasmo para hacer referencia a los celos de Claudia con Lorenzo.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX