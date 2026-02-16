¿Apostarías por mí? Claudia cela a Lorenzo: ventila supuestas intenciones de Laysha con su esposo En medio de la fuerte discusión que protagonizaron el pasado viernes, Claudia lanzó una tajante acusación contra Laysha.

Video Claudia acusó a Laysha de aventarle el calzón a Lorenzo

El viernes pasado, las cosas se salieron de control en La Villa entre las parejas de '¿Apostarías por mí? luego de la fuerte confrontación que protagonizaron Claudia y Laysha.

En medio de la discusión, la esposa de Lorenzo Méndez no se aguantó el enojo y acusó a Laysha de supuestamente coquetearle al cantante.

"Le he aguantado que se la pasa aventándole el calzón a Lorenzo, ¡estas ma*adas no!", afirmó, mientras René le pedía que se tranquilizara.

Tras el altercado, en La Bodega, Claudia no pudo contener el llanto y se mostró muy afectada por lo ocurrido, pues aseguró que ella no se metía con nadie.

"Es que no es justo que me traten así , yo no vine a jugar a esto, yo tengo sentimientos, no puedo ser fuerte todo el tiempo, no hice nada, yo las traté a todas bien", expresó.

En El Show, Cecilia Galliano destacó que es normal que los sentimientos en las parejas estén a flor de piel luego de cuatro semanas.

Mientras tanto, Lupillo, antes de su ingreso a La Villa, se valió del sarcasmo para hacer referencia a los celos de Claudia con Lorenzo.

