apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Rubí calla a René Strickler; llorando, le pide perdón y él reacciona al verla así

Rubí y René Strickler tuvieron un tenso momento en ¿Apostarías por mí?, donde la esposa del actor terminó llorando. Esto fue lo que pasó

Valeria Contreras N.
Video Rubí manda callar a René y acaba entre lágrimas en el Desafío

René Strickler y su esposa Rubí Cardozo vivieron un tenso momento durante un desafío en ¿Apostarías por mí?, provocando que ella acabara llorando.

La pareja se encontraba en pleno desafío cuando Rubí calló al actor de telenovelas frente a las miradas de Alejandra Espinoza.

¿Por qué Rubí calló a René Strickler? Llorando, le pidió perdón

René Strickler le daba instrucciones a gritos a Rubí, quien se cansó y tajante, le pidió que se callara.

“Estira más el brazo”, dijo el actor, sin imaginar que su esposa le respondería: “Cállate, te pedí que te callaras…No llega”.

Pese a la petición, René Strickler siguió dirigiendo a Rubí, echándole porras para el desafío.

“Vamos México, vamos… Te voy a poner a trabajar en máquinas, ahora en la construcción… Acuesta más el brazo, bien así de un lado para otro que gire”, se escuchó al actor.

En un momento, Rubí se distrajo y creyó que había terminado; sin embargo, tanto Alejandra Espinoza como su esposo le gritaron. “Rubí te falta uno, vamos, con todo vamos. Vamos, bien mi amor”, dijo René Strickler.

Tras su error, Rubí terminó el desafió y rompió en llanto ante la mirada de su esposo, a quien llorando le pidió perdón.

“Perdón… Es lo más difícil que he hecho…No lo hice rápido”, señaló la esposa de René Strickler, quien reaccionó a las palabras de su mujer.

“Bien, tranquila, yo aguanto… No, lo hiciste bien. Tranquila”, precisó el actor de telenovelas.


¿Apostarías por mí?

