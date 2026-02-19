¿Apostarías por mí? Franco no se tienta el corazón y dice qué hará con Mario si llega a la final: lanza dura advertencia Frente a parte al tema Rebelión , Franco dejó claro que ya tiene a Mario Bezares en la mira.

Video Franco está fuera de control y dice que va a torturar a Mayito

El reciente Cara a Cara dejó un tenso ambiente dentro de La Villa de '¿ Apostarías por mí?' por los fuertes discursos que se dieron entre las parejas.

David contó que Mario Bezares no le dirige la palabra tras su confrontación y que incluso ni lo voltea a ver.

"Ni me mira, una combinación de vergüenza y frustración", contó.

Franco afirmó que él tuvo un primer encuentro con Mayito similar, pues aunque intentó saludarlo, él no le respondió.

"Yo le intenté dar el saludo y sigue trabado el señor", recordó.

René se unió a la conversación y destacó que él más bien experimenta un sentimiento de desconcierto y decepción, pues no imaginó que las cosas se pondrían así.

"Estoy triste porque pensé que iba a ser diferente y fue muy injusto, muy duro, muy agresivo con las cosas que les dijo", expresó.

Franco, en cambio, señaló que piensa que Mario ya perdió la cordura, la congruencia y hasta la educación.

"Tiene una realidad bien rara", agregó Breh.

"Pobrecito", reaccionó René.

Breh no pudo ocultar su enojo contra Mario y afirmó que lo traía atravesado porque considera que se siente intocable.

Por otro lado, Franco destapó los planes que tiene en contra de Mario si es que el conductor llega a la final.

"Perfecto que llegue a la final, pero lo torturamos al subirlo a la placa cada semana que esté ahí", advirtió.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.