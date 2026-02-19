TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René se confiesa con Rubí y ella no quiere ni pensar en que la gente no los quiera

Rubí y René comentaron sobre el destino del Team Rebelión dentro de '¿Apostarías por mí?'.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video ¡Saca la mano de ahí! René y Rubí tienen un despertar lleno de amor

René y Rubí especularon sobre su destino dentro de '¿Apostarías por mí?' luego de la tensión que se vive en La Villa tras un duro Cara a Cara entre las parejas.

De acuerdo con la visión del actor, Mario Bezares está temeroso tras su nominación, sobre todo porque temían que Laysha y El Malito estuvieran nuevamente en la placa.

"Mario tenía miedo de que fueran Laysha y Malito, que se fuera otro de su grupo", expresó.

Rubí destacó la importancia de salir triunfantes en los desafíos, pues es lo único en lo que está en sus manos.

"Hay demasiadas estrategias, demasiados cambios y no sé cómo nos ven a nosotros", respondió René.

Ante la especulación de René, Rubí le pidió que no hablara de eso y menos cuando estaba a punto de dormir.

"Estoy por dormirme, no me pongas a pensar en que la gente no me quiere", contestó.

Rubí insistió en que le parece bien que haya cambios y se vuelva a un ritmo inesperado para darle dinamismo al reality. Además, comentó sobre el destino del Team Rebelión

"Yo no creo que lleguemos como el equipo Rebelión limpio, no creo que suceda; si nos va bien, va a ser 4 y uno", dijo.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

