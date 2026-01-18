¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por mí? Cuatro parejas enfrentan el primer desafío al inicio del realiy show Este 18 de enero dio inicio ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision donde 12 parejas convivirán 24/7 y se enfrentarán a grandes desafíos para llegar a la gran final

Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

¡La espera terminó! La noche de este 18 de enero comenzó ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision que pondrá a prueba a 12 parejas en diferentes desafíos y que podrás seguir en ViX, Las Estrellas, Univision y UNIMÁS.

Así comenzó el primer desafío en ¿Apostarías por mí?

Para dar comienzo, Salvador Zerboni y Marcela Ruiz (los intuitivos) fueron la primera pareja en ser presentada, expresando su felicidad y nervios por formar parte de esta gran producción.

Ale Jaramillo y Beta Mejía (los mágicos) llegaron de la mano y con toda la emoción, compartiendo por qué se rehusaba a salir con él. "Estaba muy cuidadosa con jugar, él es muy extrovertido, los tatuajes los aretes, me di la oportunidad de conocerlo y fue lo mejor que he hecho", dijo Ale.

Directo desde ‘El Conquistador’, Franco Tradardi y Breh (los épicos) llegaron para vencer cada uno de los desafíos, tal y como se lo explicaron a los Analistas.

Mientras que Claudia Galván y Lorenzo Méndez (los destinados) compartieron que, a pesar de los chismes, están destinados a estar juntos, ya que se casaron, se divorciaron y nuevamente volvieron a estar juntos.

Después de presentar a las primeras 4 parejas, Alan Tacher explicó que cada pareja comienzan con 10 mil dólares en su bolsa semanal, pero la cosa se pone mejor: la pareja que gane el desafío se lleva 5 mil extras.

Las primeras 4 parejas se enfrentan a su primer desafío en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



El primer desafío se llama ‘Dedos en acción’, en el que cada pareja debía pasar los 3 objetos en un contenedos que tenían enfrente. Tras dar a conocer que Franco y Breh ganaron el primer desafío, Alan Tacher les pidió elegir a una pareja para descontarles 5 mil dólares de su primera apuesta y Lorenzo y Claudia inician la competencia con la menor cantidad de dinero.

"Estamos muy a inicios del juego, no conocemos a nadie, basándonos en las vibras, nos vamos con Lorenzo y Claudia", dijo Franco.

Franco y Breh descuentan 5 mil dólares a la bolsa semanal de Claudia y Lorenzo Imagen TelevisaUnivision



Esto apenas comienza. No te pierdas ¿Apostarías por mí? y conoce todos los detalles de este reality show