¿Apostarías por mí? ¿Quién ganó el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos En el gran estreno de este ambioso reality, las parejas enfrentaron una serie de desafíos para empezar a llenar sus bolsillos

¿Apostarías por Mí?: EN VIVO 24/7 en ViX

¿Apostarías por Mí? finalmente se estrenó este 18 de enero y en su gran arranque tuvimos varias sorpresas. Se pensaba que las 12 parejas platicarían un poco con los conductores y analistas para después entrar a la lujosa villa, pero no fue así de sencillo.

Al momento de que Alejandra Jaramillo y Alan Tacher los presentaban, las celebridades se enteraron que iniciarían la competencia con una bolsa acumulada de 10 mil dólares, pero podrían obtener 5 mil más, mediante un desafío.

¿En qué consiste el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'?

Las siguientes parejas que se enfrentaron fueron René Strickler y Rubí Cardozo, Tiby Camacho y José Medina, Laysha Zamorano y Nelson Cordero, Raúl 'El Pelón' y Laura Molinar, quienes estaban ansiosos de conocer dónde vivirán por ocho intensas semanas.

Pero para obtener su pase y los 10 mil dólares, los conductores los pasaron al desafío: "Siempre Juntos". Frente a las parejas hay tres cajas con pelotas y tienen una sola mano libre. Su misión será colocar cada esférico en la plataforma que corresponda a su color.

Las pelotas rojas en el contenedor rojo, las azules en el azul y las verdes en el verde. Pueden tomar todas las pelotas con la mano que tienen libre, pero si se les caen, deben recogerlas y regresarlas. Cuando terminen de colocar todas en su lugar, tomarán el banderín y la primera en hacerlo, gana.

¿Qué pareja ganó el desafío 'Siempre Juntos' de 'Apostarías por Mí'??

La clave de este desafío fue la comunicación, por lo que René Strickler y Rubí Cardozo resultaron los ganadores de esta ronda.

Tras haber probado el primer triunfo de la temporada, ahora va la decisión polémica: ¿a quiénes le quitarán 5 mil dólares y ponerlos en desventaja?

Después de analizarlo un poco y llegar a un acuerdo, René y Rubí decidieron que sólo dejarán con 5 mil dólares a Nelson y Laysha, quienes quedaron impactados por la elección pero aceptaron sin titubear.

Ahora sí, estas cuatro parejas podrán entrar a la villa, con una probadita de los desafíos diarios que enfrentarán semana a semana.

Imagen TelevisaUnivision



¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.