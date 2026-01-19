¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por mí?: Lupillo Rivera se reencuentra con Lorenzo Méndez y le recuerda que fueron familia Antes de entrar a la Villa de ¿Apostarías por mí?, Lupillo Rivera, uno de los Analistas, le dedicó un mensaje a Lorenzo Méndez, quien estuvo casado con Chiquis Rivera años atrás.

¡La espera terminó! La noche de este 18 de enero se estrenó ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision que seguro dará de qué hablar, en el que 12 parejas se aislaron para poner a prueba su amor, su lealtad y su capacidad de confiar el uno en el otro.

Lupillo Rivera se reencuentra con el exesposo de Chiquis Rivera en ¿Apostarías por mí?

Durante el Show, Lupillo Rivera se reencontró brevemente con Lorenzo Méndez, quien estuvo casado años atrás con Chiquis Rivera, primogénita de la fallecida Jenni Rivera.

Después de que Lorenzo apareció en el Foro, Lupillo tomó la palabra para decirle un breve mensaje al cantante y a su pareja.

Lorenzo Méndez y su pareja Claudia Galván están en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



“Tengo una duda con Lorenzo. No, la verdad es que nunca tuve la oportunidad de decírtelo, te agradezco haber sido parte de mi familia, te agradezco todo; y te felicito y te deseo la mejor suerte del mundo. Qué bueno que estás intentando de nuevo, te deseo lo mejor a ti y a ella; mis respetos”, expresó el cantante.

Mientras que Ceci Galliano añadió que, aunque parece que no tiene corazón, realmente lo tiene, lo cual hizo reír a Lorenzo y Claudia en el Foro.

Lorenzo Méndez y Claudia Galván pondrán a prueba su amor en ¿Apostarías por mí?

Lorenzo Méndez entró al reality show junto a Claudia Galván, cuya historia de amor comenzó cuando tenían 13 años. Se hicieron novios en la preparatoria, pero no funcionó y, años después, se reencontraron y tuvieron una hija, además de casarse.

Cinco años después, la pareja se divorció, sin imaginar que nuevamente conectarían durante la organización de la fiesta de XV años de su primogénita. Desde entonces, la pareja ha estado junta por ocho meses y aseguran que están más unidos que nunca.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.