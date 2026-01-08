TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: Este será el impactante trío de analistas del reality show

Se reveló al panel de analistas que estará observando cada paso de las 12 parejas del esperado reality.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Ale Espinoza y Alan Tacher están listos para el gran estreno de ¿Apostarías por mí?

Una de las revelaciones más esperadas sobre el reality show ‘¿Apostarías por Mí’? por fin se dio a conocer. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, se dio a conocer que un trío explosivo de analistas serán los que hablen de cada uno de los movimientos de las 12 parejas que concursarán.

Un trío de impacto será el que analice ‘¿Apostarías por Mí?’

Alejandra Espinoza dio a conocer que el conferencista y escritor mexicano Jorge Lozano, mejor conocido como “el cucaracho mayor”, será uno de los analistas que dará su agudo punto de vista sobre todo lo que pase en ¿Apostarías por Mí?

‘¿Apostarías por Mí’?
‘¿Apostarías por Mí’?
Estoy emocionado porque es mi primera vez en un proyecto como este y que haya parejas involucradas quiere decir que estará la temperatura a tope. Estuve analizando a las parejas que hay y hay mucho colágeno

Asimismo, la querida conductora argentina Cecilia Galeano, será quien le dé el toque femenino a todo lo que se analice en el reality.

‘¿Apostarías por Mí’?
‘¿Apostarías por Mí’?
Estoy muy feliz, han formado un equipo increíble, tenía muchas ganas de conocerlos a todos. También estoy nerviosa porque es algo que nunca he hecho en mi carrera y creo que nos va a ir muy bien. Me van a tener que coser la lengua


Y finalmente, el famoso cantautor mexicano, Lupillo Rivera, complementa el trío explosivo que se encargará de analizar cada paso, reto y estrategia de las 12 parejas concursantes.

‘¿Apostarías por Mí’?
‘¿Apostarías por Mí’?
Me siento muy contento es una gran oportunidad para conocer otro tipo de reality, otro tipo de ideas. Ya estuve conviviendo con ellos y estamos conociéndonos y nos vamos a divertir


‘¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

No te pierdas el gran estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’ el próximo 18 de enero por:

Estados Unidos:

  • Univisión, UniMás y ViX 8P, 7C y 5 PAC.

México:

  • ViX México: 7:00 p.m.
  • Las Estrellas: 9:00 p.m.
