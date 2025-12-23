¿De qué nacionalidad son los participantes de ‘¿Apostarías por Mí?’? Te contamos todo
‘¿Apostarías por Mí?’ se estrena este próximo 18 de enero en México, Estados Unidos y Latinoamérica
¿Apostarías por Mí? llevará las emociones al límite y convertirá la convivencia de 12 parejas de famosos en una competencia apasionante, llena de desafíos y decisiones extremas.
Este 18 de enero, 24 famosos entrarán a una villa para llevar sus sentimientos a flor de piel y demostrar que el amor lo vence todo.
Hasta el momento, ocho parejas de famosos se han destapado para que conozcas a los participantes que buscarán ganar la primera edición de este nuevo reality show de TelevisaUnivision.
¿Qué nacionalidad tienen los participantes de ‘¿Apostarías por Mí?’?
Aquí te contamos dónde nació cada uno de los famosos a los que conocerás 24/7 por ViX en ‘¿Apostarías por Mí?’:
- Raúl El Pelón: México
- Laura Molinar: México
- Adrián Di Monte: Cuba
- Nuja Amar: México
- Alejandra Jaramillo: Ecuador
- Beta Mejía: Colombia
- Franco Tradardi; Venezuela
- Breh Badassifier: México
- Jim Velázquez: Colombia
- Alina Lozano: Colombia
- René Strickler: Argentina
- Rubí Cardozo: Venezuela
- Gigi Ojeda: Estados Unidos
- David Leal: Puerto Rico
- Tiby Camacho: República Dominicana
- José Medina: República Dominicana
Entra al sitio oficial de ‘¿Apostarías por Mí?’ para enterarte de todo lo que sucederá en este gran reality show.
“¿Apostarías por mí?” está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International, producido por Fremantle para TelevisaUnivision.