apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: ¿Cuál es el gran premio que se llevará la pareja ganadora del reality show?

Los fans tendrán el poder de decidir qué pareja merece llevarse el premio final. Te contamos cómo votar y participar

Univision picture
Por:Univision
Video Laura Molinar se enamoró de Raúl 'El Pelón' cuando no tenían dinero y mucho menos fama

El nuevo reality show “¿Apostarías por mí?”, producido por TelevisaUnivision, no solo pone a prueba la confianza entre celebridades y sus parejas, también ofrece un premio que hará latir fuerte sus corazones… y sus bolsillos.

La pareja que logre ganarse el apoyo del público y demostrar que su vínculo puede superar cualquier obstáculo, se llevará hasta 300 mil dólares.

¿Cómo funciona la dinámica del premio?

Durante toda la competencia, los fans tendrán un rol protagónico: votar, comentar y decidir el destino de las parejas. Las votaciones se realizarán exclusivamente a través de ViX, donde también se podrá ver la experiencia completa del reality con transmisiones 24/7, señales en vivo sin censura y contenido extra en pre y post shows.

Gran estreno 18 de enero por Univision, UNIMÁS y ViX
Gran estreno 18 de enero por Univision, UNIMÁS y ViX
Imagen TelevisaUnivision

La pareja que acumule el mayor número de votos y se mantenga firme emocionalmente ante los retos del programa será la que tenga la oportunidad de ganar el premio máximo de 300 mil dólares.

Una experiencia 100% interactiva y multiplataforma

Con presencia oficial en redes sociales bajo la cuenta @apostariaspormi y el hashtag #ApostaríasPorMí, el programa convierte al público en parte fundamental de la competencia. Las emociones, los debates y las decisiones no se quedan dentro de la villa: la audiencia se convierte en juez, testigo y parte clave del resultado final.

Cada semana, los usuarios podrán participar activamente, seguir de cerca a sus parejas favoritas y cambiar el rumbo del juego con sus votos.

Sigue el reality todos los días por ViX y en televisión, y prepárate para elegir a la pareja que merece llevarse el gran premio.

“¿Apostarías por mí?” está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International, producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

