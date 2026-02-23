¿Apostarías por mí? Adrián Di Monte revela todo lo que sufrió Nuja por su relación: “Una pesadilla” Adrián Di Monte recordó el “martirio” que Nuja sufrió cuando comenzaron su relación, señalando que “no le quitó el marido a nadie”.

Video ¡Se me va a ir! Adrián recuerda lo que tuvo que sufrir Nuja cuando empezaron su relación

Adrián Di Monte y Nuja abrieron su corazón frente a varias parejas de ¿Apostarías por mí?, donde recordaron todo lo que sufrieron cuando comenzaron su relación.

Aseguraron que fue “un martirio” por la cantidad de mensajes negativos que recibió Nuja, revelando cuál fue la reacción que tuvo el actor.

Adrián Di Monte y Nuja revelan que sufrieron “una pesadilla” por su relación

La primera en sincerarse al respecto fue Nuja, quien indicó que fue una pesadilla, la cual provocó que hasta sus padres recibieran mensajes.

“ Empezó una pesadilla, porque empezó nuestro martirio, nos duró la boda y en tres horas ya era (caos), era nuestra primera salida formal. No tienes idea, una pesadilla… Yo de ser una persona privada, mensajes, mis papás marcándome ‘¿por qué me están llegando mensajes de gente extraña?’, mi hermana”, comentó.

Al escuchar las palabras de su esposa, Adrián Di Monte confirmó lo que vivieron e hizo una fuerte revelación.

“ A mí la vida me ha enseñado que la peor enemiga de una mujer, es otra mujer, siempre. Un hombre jamás te pone el dedo, si eres mujer te va a desear el mal, el hombre no se queda enganchado”, indicó.

El actor de telenovelas dejó claro que su esposa “no llegó a quitarle el marido a nadie” y que simplemente la criticaron por estar con él.

“ Lo que Nuja sufrió y lo que ella pasó, yo por lo menos tuve algo que ver… No llegó a quitarle el marido a nadie, no llegó a usurpar el lugar de nadie, sólo por estar conmigo le cayó una balacera, que dices es injusto”, comentó.

Nuja detalló que ella llegó a la vida de Adrián Di Monte dos años después del fin de su relación.

Pese a eso, las críticas fueron extremas y el actor precisó que creyó que su esposa lo dejaría, aunque él siempre la apoyó y trató de tranquilizarla.

“ Yo trataba de apagar el fuego, porque decía se me va a ir, decía ‘mañana va a llegar y me va a decir aquí muere’... Yo trataba de decirle ‘tranquila, no es para tanto’”, sentenció.

