¿Apostarías por mí? Tras salir de '¿Apostarías por mí?', Claudia destapa si Laysha le coqueteó a Lorenzo: "Me imagino que vieron" Claudia se sinceró sobre lo que piensa de Laysha luego de que, junto a Lorenzo, se convirtió en la quinta pareja en salir de '¿Apostarías por Mí?'.

Video Claudia y Lorenzo se justifican por su reacción en la fiesta

Tras compartir nominación con Ale y Beta; Mario y Brenda Bezares, finalmente, Claudia y Lorenzo se convirtieron en la quinta pareja en salir de '¿Apostarías por mí?'.

Durante una plática con Arana Lemus y Lambda García, Claudia fue cuestionada sobre su confrontación en plena celebración del 14 de febrero y los señalamientos que hizo contra Laysha al asegurar que le había aventado "el calzón" a Lorenzo.

PUBLICIDAD

"Estaba enojada, la verdad. Fui y le pedí disculpas unos días después", respondió Claudia.

Sostuvo además que Laysha tiene una personalidad con mucha luz, destacando su talento y sinceridad.

"Vuelvo a repetir, es una niña con mucha luz, linda, cómica, ella sabe exactamente a dónde va, lo que quiere y la verdad es muy talentosa", expresó.

Claudia explicó que ese comentario lo dijo con el calor del momento.

"Fue una expresión, dado esa noche que nos peleamos, lo dice enojada", dijo.

Además, resaltó la buena relación que Laysha y Lorenzo tenían dentro del reality.

"Lorenzo y ella, me imagino que vieron, se llevaban muy bien, bromeaban", aclaró.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.