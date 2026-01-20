¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por mí?: ¿En qué consiste el primer desafío de mujeres? Tras la primera competencia de parejas en ¿Apostarías por mí?, llegó el turno del primer desafío de mujeres titulado ‘Poniendo las bolas en su lugar’

¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision, empezó con todo. El pasado 19 de enero se realizó la primera competencia de parejas llamada ‘Código de altura’, en la que Breh y Franco hicieron el mejor tiempo y sumaron 3 mil dólares a su bolsa semanal.

Mientras que los 2 peores tiempos tuvieron que realizar otro desafío. En esta ocasión, la comunicación que tienen Gigi y David los hizo ganadores de ‘Confianza ciega’, mientras que Jim y Alina se convirtieron en la primera pareja nominada.

¿En qué consiste el primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí??

Este martes 20 de enero se realizará el desafío de mujeres titulado ‘Poniendo las bolas en su lugar’, el cual presentará un torneo al estilo de ¿Apostarías por mí? para la primera apuesta.

Antes de comenzar, cada uno de los hombres definió cuáles son los defectos “adorables” que no toleran tanto de sus parejas. Cada uno de ellos se colocaron en 7 pelotas, por lo que las mujeres deben seleccionar las 5 que consideran que su pareja eligió y ponerlas en el apartado correspondiente dentro del tablero gigante.

Quien logre la mayor coincidencia en el menor tiempo ganará este desafío. En caso de que no eligieran correctamente las 5 pelotas, deben tener por lo menos 3 correctas para superar el desafío.

A esto se le suma otro desafío: Las mujeres estarán dentro de unas bolas de plástico gigantes y tendrán que mover las pelotas al lugar designado.

Pero este desafío no terminó aquí. En la segunda parte, titulada ‘Top 10 del matrimonio’, las mujeres se colocarán una banda ergométrica y a su alrededor tendrá 10 bloques, cada uno con un emoji distinto.

Para este desafío, en la pantalla se colocará el top 10 que eligió su pareja, lo cual deberán memorizar y armar la secuencia correcta usando solo los emojis. Si la mujer elige consultar nuevamente el monitor, la banda acelerará, complicando aún más todo.

Cuando la secuencia esté completa y en orden, la mujer deberá detener el cronómetro y ganará quien acierte el orden de más emojis.

