¿Apostarías por mí? Así cerraron las bolsas acumuladas de las parejas finalistas de ¿Apostarías por Mí? Las parejas se sometieron a un último desafío para hacer crecer su bolsa acumulada. Estas son las cantidades que podrían ganar esta gran final

Video Las parejas FINALISTAS disfrutaron de una CENA ESPECIAL del Anfitrión

En ¿Apostarías por Mí? las parejas no sólo pusieron a prueba cuánto se conocen, ni cómo se recuperan de una mala racha en el juego, también hicieron apuestas y desafíos, con los que empezaron a mover sus piezas.

Desde el inicio de la competencia, se les comentó que debían cuidar su dinero durante sus apuestas y sabían la importancia de ganar los desafíos y los valiosos bonos, y no sólo era para evitar la placa de nominación.

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Así quedó la bolsa de los finalistas de ¿Apostarías por Mí?

El pasado lunes, las parejas compitieron por incrementar su bolsa semanal, donde tres pudieron ganarse desde 10 mil hasta 30 mil dólares.

Lo que no esperaban, es que unas horas antes de la gran final del reality, se enfrentarían a un último desafío para obtener más dinero y dichas cantidades, harían crecer de manera increíble sus respectivas bolsas acumuladas.

La pareja que obtuviera el cuarto lugar sumaría 50 mil dólares, el tercero, 70 mil dólares; el segundo, 80 mil dólares y el ganador, 100 mil dólares.

Tras completar el desafío de la 'Resortera', las bolsas cerraron de la siguiente manera. Recordemos que esto es el dinero que podrían quedarse, si es que ganan ¿Apostarías por Mí?

Rubí y René: 283 mil 251 dólares

Laysha y'El Malito': 259 mil 171 dólares

Ale y Beta: 206 mil 082 dólares

Adrián y Nuja: 182 mil 166 dólares

¿Qué pareja será la campeona del reality? ¡Sigue votando por tu favorita!

No te pierdas la GRAN FINAL de ¿Apostarías por Mí? este domingo 15 de marzo a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!