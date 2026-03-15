TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Así cerraron las bolsas acumuladas de las parejas finalistas de ¿Apostarías por Mí?

Las parejas se sometieron a un último desafío para hacer crecer su bolsa acumulada. Estas son las cantidades que podrían ganar esta gran final

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video Las parejas FINALISTAS disfrutaron de una CENA ESPECIAL del Anfitrión

En ¿Apostarías por Mí? las parejas no sólo pusieron a prueba cuánto se conocen, ni cómo se recuperan de una mala racha en el juego, también hicieron apuestas y desafíos, con los que empezaron a mover sus piezas.

Desde el inicio de la competencia, se les comentó que debían cuidar su dinero durante sus apuestas y sabían la importancia de ganar los desafíos y los valiosos bonos, y no sólo era para evitar la placa de nominación.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Qué pasará este domingo en la gran final de Apostarías por Mí? Te contamos
1 mins

¿Qué pasará este domingo en la gran final de Apostarías por Mí? Te contamos

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Ve AQUÍ en vivo la gran final del reality de parejas
1 mins

¿Apostarías por Mí?: Ve AQUÍ en vivo la gran final del reality de parejas

¿Apostarías por Mí?
Final de '¿Apostarías por Mí?': Todo lo que debes saber del desenlace del reality
2 mins

Final de '¿Apostarías por Mí?': Todo lo que debes saber del desenlace del reality

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Vota HOY por quién quieres que gane el reality show
1 mins

¿Apostarías por Mí?: Vota HOY por quién quieres que gane el reality show

¿Apostarías por Mí?
Beta se despide de su barba tras salvarse y deja a Ale sin palabras: '¿Eres tú?'
2 mins

Beta se despide de su barba tras salvarse y deja a Ale sin palabras: '¿Eres tú?'

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Las parejas enfrentarán un último reto en la gran final; esto es lo que se sabe
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Las parejas enfrentarán un último reto en la gran final; esto es lo que se sabe

¿Apostarías por Mí?
La bodega cierra definitivamente y las cuatro parejas finalistas dormirán en la habitación Corazón
2 mins

La bodega cierra definitivamente y las cuatro parejas finalistas dormirán en la habitación Corazón

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares son la última pareja eliminada de '¿Apostarías por Mí?'
2 mins

Mario y Brenda Bezares son la última pareja eliminada de '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Ale y Beta aseguran su lugar en la final de '¿Apostarías Por Mí?' y Los Bezares se despiden de la competencia
1 mins

Ale y Beta aseguran su lugar en la final de '¿Apostarías Por Mí?' y Los Bezares se despiden de la competencia

¿Apostarías por Mí?
Las parejas se sinceran y dicen cuál es la que menos merece estar en la final de '¿Apostarías por Mí?'
3 mins

Las parejas se sinceran y dicen cuál es la que menos merece estar en la final de '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?

Así quedó la bolsa de los finalistas de ¿Apostarías por Mí?

El pasado lunes, las parejas compitieron por incrementar su bolsa semanal, donde tres pudieron ganarse desde 10 mil hasta 30 mil dólares.

Lo que no esperaban, es que unas horas antes de la gran final del reality, se enfrentarían a un último desafío para obtener más dinero y dichas cantidades, harían crecer de manera increíble sus respectivas bolsas acumuladas.

La pareja que obtuviera el cuarto lugar sumaría 50 mil dólares, el tercero, 70 mil dólares; el segundo, 80 mil dólares y el ganador, 100 mil dólares.

Tras completar el desafío de la 'Resortera', las bolsas cerraron de la siguiente manera. Recordemos que esto es el dinero que podrían quedarse, si es que ganan ¿Apostarías por Mí?

  • Rubí y René: 283 mil 251 dólares
  • Laysha y'El Malito': 259 mil 171 dólares
  • Ale y Beta: 206 mil 082 dólares
  • Adrián y Nuja: 182 mil 166 dólares

¿Qué pareja será la campeona del reality? ¡Sigue votando por tu favorita!
No te pierdas la GRAN FINAL de ¿Apostarías por Mí? este domingo 15 de marzo a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX