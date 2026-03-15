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¿Apostarías por mí?

¿Qué pasará este domingo en la gran final de Apostarías por Mí? Te contamos

Llegamos a la final del intenso reality de parejas, donde tras ocho semanas de competencia, conoceremos a la ganadora

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Por:Gladys Tello
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Video Las parejas FINALISTAS disfrutaron de una CENA ESPECIAL del Anfitrión

Desafíos, enfrentamientos y muchos momentos de intensidad fue un poco de lo que nos dejó ¿Apostarías por Mí?, que está a unas cuantas horas de llegar a su gran final.

A lo largo de ocho semanas, 12 famosas parejas se sometieron a diversas dinámicas, no sólo para generar una pequeña fortuna, también para exponer los puntos más delicados de su relación y enaltecer su capacidad de enfrentar problemas.

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¿Apostarías por Mí?

Esto pasará este domingo 15 de marzo en la gran final de ¿Apostarías por Mí?

En este reality, el público tuvo mucho poder y en esta ocasión no es la excepción. De esas 12 parejas, que llegaron con el sueño de conquistar, sólo llegaron a la gran final Beta y Ale, Laysha y 'El Malito', Adrián y Nuja, y Rubí y René.

Sólo uno de ellos podrá ganar la competencia y quedarse con el dinero que acumularon durante su estadía en la villa, pero hay una sorpresa que ninguno de ellos espera. Este domingo se hizo un desafío, el cual les daba su última oportunidad de hacer crecer su dinero.

Además, por supuesto que conoceremos a la pareja ganadora de la competencia, y también quedarán definidos el segundo, tercer y cuarto lugar. En esta instancia, es el público el que tiene la decisión final con sus valiosos votos.

También habrá momentos especiales, muy emotivos y muchas sorpresas, que dejarán al público en el filo del asiento.

No te pierdas la GRAN FINAL de ¿Apostarías por Mí? este domingo 15 de marzo a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

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