Así quedó la bolsa acumulada de las parejas finalistas de ¿Apostarías por mí?
Durante el pre-show de ¿Apostarías por mí? se reveló la bolsa acumulada de las cuatro parejas finalistas, pero un desafío más le dio un bono a una de ellas
¡El momento llegó! La final de ¿Apostarías por mí? estuvo llena de sorpresas, las cuatro parejas tuvieron la oportunidad de sumar miles de dólares a su bolsa semanal.
Así quedó la bolsa final de cada una de las parejas finalistas de ¿Apostarías por mí?
Durante el pre-show de ViX, Arana y Lambda compartieron la bolsa acumulada de cada una de las parejas finalistas, previo al bono.
René y Rubí 203 mil 251 dólares
Laysha y El Malito 159 mil 171 dólares
Alejandra y Beta 126 mil 082 dólares
Adrián y Nuja 102 mil 166 dólares
Previo al show, las parejas realizaron un desafío, donde estaban en juego jugosos bonos. El cuarto lugar se llevó 50 mil dólares, el tercer lugar ganó 70 mil dólares, segundo lugar consiguió 80 mil dólares y el primer lugar sumó a su bolsa acumulada 100 mil dólares.
Durante el show, se reveló que Laysha y El Malito ganaron el bono de 100 mil dólares, al tener 9 aciertos, mientras que el reto de las parejas empataron con 8 ciertos, por lo que cada pareja se llevó un voto de 80 mil dólares.
Rubí y René 283 mil 251 dólares
Laysha y El Malito 259 mil 171 dólares
Ale y Beta 206 mil 082 dólares
Adrián y Nuja 182 mil 166 dólares
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.