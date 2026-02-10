¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por mí? ¿En qué consiste el desafío de mujeres 'Laberinto de palabras' de hoy 10 de febrero? La cuarta semana de ¿Apostarías por mí? comenzó con la nominación de Ale y Beta. Este 10 de febrero, las parejas tuvieron su primera apuesta en el desafío de mujeres ‘Laberinto de palabras’

Video ¡Los nervios traicionan a Tiby y se pone el pie en el desafío!

Tras la eliminación de Zerboni y Marce, las cosas se pusieron interesantes en la Villa de ¿Apostarías por mí?. La competencia de parejas mostró qué tanto se conocen las parejas, siendo Lorenzo y Claudia quienes se quedaron con la Suite Diamante, mientras que Tiby y Medina terminaron en la Bodega.

¿En qué consiste el desafío de mujeres de hoy 10 de febrero en ‘¿Apostarías por mí?’?

Con la nominación de Ale y Beta, se realizó la primera apuesta de esta cuarta semana del reality show, donde las mujeres tuvieron que completar el desafío ‘Laberinto de palabras’.

En este desafío, las mujeres tuvieron que entrar en un laberinto lleno de nudos y obstáculos, donde cada enredo pone a prueba su fuerza y estrategia, ya que desatarlo será la única salida.

Así se vivió el desafío de mujeres de hoy 10 de febrero en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Aunque parezca que el único reto era deshacer los nudos, al final del recorrido había tres pizarras, cada una con doce frases escritas por todos los hombres de la Villa, pero solo una de ellas está escrita con la letra de su pareja.

La primera mujer en llegar podrá elegir la frase que identifique con la letra de su pareja, mientras que los demás tendrán que adaptarse a las frase que quedan. Ganarán la apuesta aquellas que hayan elegido la frase correcta y completado el circuito en el menor tiempo posible.

Así se vivió el desafío de mujeres de hoy 10 de febrero en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



