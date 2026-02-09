apostarias por mi? Lorenzo y Claudia ganan el desafío, el bono y la Suite Diamante; ¿cómo acomodarán las habitaciones? La pareja gana por primera vez la Suite Diamante y tendrá el beneficio de realizar un nuevo acomodo de habitaciones.

Uno de los desafíos más reveladores de la vida cotidiana de las parejas se dio hoy 9 de febrero, tras realizar ‘El match perfecto’, en el que las parejas tuvieron que sincronizarse para dar las mismas respuestas a preguntas de su vida diaria, sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios para varias parejas.

Así apostaron las parejas para el desafío ‘El Match perfecto’ y Lorenzo y Claudia se llevan todo

Las apuestas cruzadas de las parejas coincidieron en que la pareja más débil para este desafío es Lorenzo y Claudia, por lo que apostaron por ellos mil dólares.

El desafío 'El Match perfecto' consistió en que las parejas tuvieron que responder simultáneamente diversas preguntas sobre su vida diaria. Los hombres de un lado, las mujeres del otro, tenían que elegir un objeto para responder la pregunta, si la pareja coincidía en sus respuestas avanzaban un lugar en el tablero y tomaban un sobre, que abrirían al final del desafío, para saber cuántos puntos suman. La pareja que sume más puntos será la ganadora de este grupo.

El primero grupo en pasar fue: Brenda y Mario, Laysha y El Malito y Breh y Franco.

Las parejas se divirtieron respondiendo preguntas como: ¿Qué disfraz elegirías para una noche de pasión?, ¿Qué lugar de la casa es el más ordenado? o ¿En qué animal te convertirías en la cama?

La parejas que ganó en este desafío fue Breh y Franco que tuvieron más puntos.

El segundo grupo en pasar fue: Ale y Beta, Rubí y René, y David y Gigi.



En esta segunda ronda Ale y Beta se dieron cuenta que no coincidieron en muchas respuestas, mientras que las demás parejas tuvieron más matchs de los que esperaban.

En este grupo los que ganaron el desafío son René y Rubí, mientras que Ale y Beta fueron los peores.

El tercer y último grupo estuvo conformado por: Adrián y Nuja, Tiby y Medina, y Lorenzo y Claudia.

Las parejas en su mayoría acertaron en sus matchs, pero la pareja que ganó este desafío fue Lorenzo y Claudia.

Al final Lorenzo y Claudia fueron los grandes ganadores de esta competencia de parejas y son los nuevos habitantes de la Suite Diamante, ganadores del bono de 3 mil dólares y los nuevos resposables de la reasignación de habitaciones.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.