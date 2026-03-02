El Anfitrión hace lo impensable y cierra la habitación Trébol, así quedaron distribuidas las parejas
Una nueva habitación quedó cerrada para siempre y así quedaron distribuidas las parejas a la hora de dormir.
Rumbo a la gran semifinal de ‘¿Apostarías por Mí?’ el Anfitrión volvió a hacer temblar la villa con una de sus decisiones impredecibles. En esta ocasión fue cerrar la habitación Trébol, dejando abiertas sólo la habitación Corazón, la bodega y la Suite Diamante.
Tras esta fuerte decisión, así fue como quedaron distribuidas las seis parejas dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’.
Así quedaron repartidas las parejas dentro de la villa
El Anfitrión les dio sólo 10 minutos a las parejas de la villa para mudarse de la habitación Trébol a la habitación Corazón. Por lo que Laysha y Malito, Franco y Breh, y Ale y Beta, tuvieron muy poco tiempo para sacar sus cosas.
De esta forma estas son las parejas que quedaron dentro de la habitación corazón:
- Mario y Brenda Bezares
- Adrián y Nuja
- Laysha y Malito
- René y Rubí
- Ale y Beta
Mientras que Franco y Breh tuvieron que irse a la bodega por decisión de Laysha y Malito.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.