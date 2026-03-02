TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

El Anfitrión hace lo impensable y cierra la habitación Trébol, así quedaron distribuidas las parejas

Una nueva habitación quedó cerrada para siempre y así quedaron distribuidas las parejas a la hora de dormir.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video ¡Sin dormir! Mario, Brenda, René y Rubí se van para el desafío tras una noche de desvelo

Rumbo a la gran semifinal de ‘¿Apostarías por Mí?’ el Anfitrión volvió a hacer temblar la villa con una de sus decisiones impredecibles. En esta ocasión fue cerrar la habitación Trébol, dejando abiertas sólo la habitación Corazón, la bodega y la Suite Diamante.

Tras esta fuerte decisión, así fue como quedaron distribuidas las seis parejas dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’.

PUBLICIDAD

Así quedaron repartidas las parejas dentro de la villa

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': Laysha y El Malito son los ganadores del bono y deciden mandar a la bodega a Franco y Breh
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Laysha y El Malito son los ganadores del bono y deciden mandar a la bodega a Franco y Breh

¿Apostarías por Mí?
El Team Rebelión elige a Franco y Breh para ser la primera pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

El Team Rebelión elige a Franco y Breh para ser la primera pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Ceci Galliano muestra su apoyo a Julián Gil tras confrontar a Franco en ¿Apostarías por mí?
3 mins

Ceci Galliano muestra su apoyo a Julián Gil tras confrontar a Franco en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Team Pueblo es el ganador de la herencia de Lupillo y Taína!, así quedó repartido el dinero
1 mins

¡Team Pueblo es el ganador de la herencia de Lupillo y Taína!, así quedó repartido el dinero

¿Apostarías por Mí?
¿Cuándo es la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'?, aquí te decimos todos los detalles
1 mins

¿Cuándo es la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'?, aquí te decimos todos los detalles

¿Apostarías por Mí?
Rumbo a la semifinal de '¿Apostarías por Mí?' te decimos cómo va la bolsa acumulada de las parejas
1 mins

Rumbo a la semifinal de '¿Apostarías por Mí?' te decimos cómo va la bolsa acumulada de las parejas

¿Apostarías por Mí?
Laysha le llama la atención a 'El Malito' tras broma de René en el desafío de velitas : "no gastes tu saliva"
3 mins

Laysha le llama la atención a 'El Malito' tras broma de René en el desafío de velitas : "no gastes tu saliva"

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Descubre en qué consistió el desafío de hoy 'Misión en pijama'
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Descubre en qué consistió el desafío de hoy 'Misión en pijama'

¿Apostarías por Mí?
Tras enfrentamiento de Franco con Julián Gil, Breh hace petición al Anfitrión: “Sí díganle ‘ya estuvo’”
2 mins

Tras enfrentamiento de Franco con Julián Gil, Breh hace petición al Anfitrión: “Sí díganle ‘ya estuvo’”

¿Apostarías por Mí?
Gigi y David ven a Laysha diciendo que Adrián y Nuja los usaron como sacrificio: así reaccionan
2 mins

Gigi y David ven a Laysha diciendo que Adrián y Nuja los usaron como sacrificio: así reaccionan

¿Apostarías por Mí?


El Anfitrión les dio sólo 10 minutos a las parejas de la villa para mudarse de la habitación Trébol a la habitación Corazón. Por lo que Laysha y Malito, Franco y Breh, y Ale y Beta, tuvieron muy poco tiempo para sacar sus cosas.

De esta forma estas son las parejas que quedaron dentro de la habitación corazón:

  • Mario y Brenda Bezares
  • Adrián y Nuja
  • Laysha y Malito
  • René y Rubí
  • Ale y Beta
¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Mientras que Franco y Breh tuvieron que irse a la bodega por decisión de Laysha y Malito.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX