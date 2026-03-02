¿Apostarías por mí? El Anfitrión hace lo impensable y cierra la habitación Trébol, así quedaron distribuidas las parejas Una nueva habitación quedó cerrada para siempre y así quedaron distribuidas las parejas a la hora de dormir.

Video ¡Sin dormir! Mario, Brenda, René y Rubí se van para el desafío tras una noche de desvelo

Rumbo a la gran semifinal de ‘¿Apostarías por Mí?’ el Anfitrión volvió a hacer temblar la villa con una de sus decisiones impredecibles. En esta ocasión fue cerrar la habitación Trébol, dejando abiertas sólo la habitación Corazón, la bodega y la Suite Diamante.

Tras esta fuerte decisión, así fue como quedaron distribuidas las seis parejas dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’.

Así quedaron repartidas las parejas dentro de la villa

El Anfitrión les dio sólo 10 minutos a las parejas de la villa para mudarse de la habitación Trébol a la habitación Corazón. Por lo que Laysha y Malito, Franco y Breh, y Ale y Beta, tuvieron muy poco tiempo para sacar sus cosas.

De esta forma estas son las parejas que quedaron dentro de la habitación corazón:

Mario y Brenda Bezares

Adrián y Nuja

Laysha y Malito

René y Rubí

Ale y Beta

Mientras que Franco y Breh tuvieron que irse a la bodega por decisión de Laysha y Malito.

