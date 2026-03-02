¿Apostarías por mí? Laysha le llama la atención a 'El Malito' tras broma de René en el desafío de velitas : "no gastes tu saliva" El desafío por la herencia de Lupillo está poniendo a las parejas con los nervios de punta y ninguno de los equipos quiere perder

Video ¡Pueblo y Rebelión deberán resistir 20 horas sin dormir en este Desafío extremo!

Lupillo y Taína entraron a la villa de ¿Apostarías por Mí? con la misión de poner de cabeza las estrategias de las parejas y para dejarles una jugosa herencia, la cual todos quieren ganar para agregarla a su bolsa acumulada.

La pareja infiltrada estuvo dos semanas dentro de la villa, haciendo los desafíos y apostando como cualquiera de los competidores. En su breve estancia lograron acumular 65 mil dólares, un millón de pesos, aproximadamente.

René quiere bromear con 'Malito' pero Laysha le pone un alto rotundo

Al finalizar la gala del pasado domingo, Lupillo y Taína revelaron que las parejas tendrán que competir por su herencia. En un desafío, que durará 20 horas, los dos equipos deberán mantener unas velitas prendidas hasta que se terminen.

A la orden del Anfitrión, deberán de cambiar de lugares con otra pareja. El equipo que tenga más velas consumidas, ganará la herencia y los perdedores tendrán un complejo castigo.

Todas las parejas han tenido complicaciones, por lo que las velas se les han apagado y los demás tienen que asistir para prenderles nuevamente la mecha. A ' El Malito' le sucedió cuando estaba compitiendo contra Franco y Breh.

René se encontraba en la zona donde colocaron las bases y se percató que al boricua se le estaba apagando la vela, por lo que no dudó en decirle, jugando:

Ya perdiste, 'Malito'. René Strickler



Laysha igual tuvo complicaciones y dejó caer la velita, por lo que el actor estuvo muy atento y les dijo:

Uy, un punto menos. René



'El Malito' rápidamente le respondió, negando que los van a penalizar porque se les apagaron las velitas. Breh respaldó a René y le dijo que si las dejaban caer, era en efecto un punto menos. Laysha, visiblemente harta, le habló a su novio.

Lo están diciendo adrede, ¿qué le haces caso a este señor? Estás viendo que es bien tramposo y lo volteas a ver. Laysha



'El Malito' seguía alegando que escucharon mal la instrucción y que el Anfitrión nunca habló de una penalización por tirar accidentalmente la vela. A lo que Laysha, volvió a llamarle la atención:

Papi, él sabe lo que dijo el Anfi, no gastes tu saliva. Mejor enfócate y dame la vela. Laysha



Era evidente que René estaba inventando reglas para jugar con la joven pareja, pero Laysha no aguantó sus chistes y le dijo directamente: "Lo bueno es que están funados afuera". Hubo unos segundos de silencio y respondieron que eso no es cierto.

La joven regiomontana se rió y les explicó que tal vez no están funados, pero "yo no juego así con ustedes, pero si me están jodiendo, yo también me meto en el lío".

Video “Yo no juego así con ustedes”: Laysha le responde a René por querer joder a Malito



