apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': Laysha y El Malito son los ganadores del bono y deciden mandar a la bodega a Franco y Breh

La joven pareja fue la ganadora del bono por 3 mil dólares y del beneficio de enviar a otra pareja a la temida bodega.

Por:Ana Belén Ortiz
Video ¡Aquí se nota la coordinación! Adrián y Nuja practican con juguetes y pañales en el desafío

Las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’ realizaron un intenso desafío llamado ‘Misión en pijama’, en el que tuvieron que coordinarse, comunicarse y ser muy rápidos, mientras estaban dentro de una misma pijama y realizaban diversas tareas dentro de una recámara.

En esta ocasión el desafío no tuvo apuestas cruzadas, sin embargo, sí concursaron por un bono especial de 3 mil dólares a quien tenga el mejor tiempo en el desafío.

Laysha y Malito ganan el bono por 3 mil dólares y envían a Franco y Breh a la bodega

El primer grupo de parejas en realizar el desafío fueron: Mario y Brenda Bezares, René y Rubí, y Ale y Beta.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?


De este primero grupo todos terminaron satisfactoriamente el desafío, aunque Mario y Brenda tuvieron un poco de problemas a la hora de coordinar, pero sin perder el buen humor.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


En el segundo grupo: Laysha y Malito, Adrián y Nuja, y Breh y Franco, todos lo hicieron de una forma muy veloz, aunque Nuja no podía parar de reír por lo cansada que se encontraba tras el desafío de 20 horas por la herencia de la parejas infiltrada.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Quiénes tuvieron los mejores tiempos fueron: Ale y Beta, y Laysha y Malito. Sin embargo los que tuvieron un tiempo de 2 minutos y 33 segundos, fueron Laysha y Malito.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Tras ganar el bono por 3 mil dólares, Laysha y el Malito decidieron enviar a Franco y Breh a la bodega, ya que las demás parejas de Team Rebelión, ya habían estado recientemente ahí.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

