¿Apostarías por mí? Ceci Galliano muestra su apoyo a Julián Gil tras confrontar a Franco en ¿Apostarías por mí? Aprovechando su visita a la Villa de ¿Apostarías por mí?, Julián Gil confrontó a Franco y Breh por varios comentarios que hicieron sobre él y el reality show donde se conocieron

Video Julián Gil evidencia la falta de humildad y exceso de soberbia de Franco

La mañana del pasado 1 de marzo, Julián Gil y Valeria Marín entraron a la Villa de ¿Apostarías por mí?, donde armaron una divertida dinámica con las parejas, además aprovecharon para confrontar a Franco y Breh.

Cecilia Galliano muestra su apoyo a Julián Gil tras confrontar a Franco en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Durante un segmento libre del reality show, Lambda García entrevistó a Julián Gil sobre lo que ocurrió con Franco.

“Cuando me invitaron le dije a la producción ‘¿sabe qué? Yo quiero que me den la oportunidad de replicar y contestar a él (Franco), porque él lleva hablando de mí, lo vi en el 24/7 y no es justo”, expresó Julián.

El actor compartió que Franco se comporta diferente cuando está frente a él, momento en el que Cecilia Galliano, una de las Analistas, apareció y le dio la razón.

“Incluso eso le pasa a mucha gente de aquí. Entonces cuando se enfrentan a alguien que realmente te dice (la verdad (…) El que te dice la cosa de frente es el malo, pero el que dice por detrás dicen: ‘ay, pobrecito’”, expresó Ceci Galliano.

¿Qué le dijo Julián Gil a Franco en ‘¿Apostarías por mí?’?

Tras finalizar con la dinámica, Julián Gil le pidió al Anfitrión que reprodujera en la pantalla un video en el que aparece Franco y Breh hablando del actor y del reality show ‘El Conquistador’ de una manera poco halagadora.

“Te voy a dar un consejo, que quizás no apliques, pero te lo voy a dar con mucho cariño. Se nota que tienes un tema de soberbia muy fuerte, gritas desesperadamente atención y, por lo visto, quieres entrar en el medio del entretenimiento”, expresó.

De inmediato, Julián le preguntó a Breh cuántas veces se había desmayado en ‘El Conquistador’, pidiéndole que fuera sincera, a lo que la influencer compartió que nunca, solo se desvaneció.

Tras un intercambio de palabras, donde Franco sostuvo todo lo que dijo en la grabación y no trató de arreglar nada, Julián le señaló que no era correcto decir mentiras sobre dicha producción.

PUBLICIDAD

“Es más, para que veas que te faltan hu3vos, te voy a hacer una apuesta (...) Te apuesto los 190 mil dólares, o lo que tengas aquí, a que tú no ganas esto”, dijo Julián, a lo que Franco y Breh respondieron que están de acuerdo con que no van a ganar.

Video “Te faltan hu…”: Julián Gil CONFRONTA a Franco por su falta de humildad y soberbia



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.