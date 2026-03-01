¿Apostarías por mí? Lupillo Rivera y Taína revelan cómo podrán ganarse su 'herencia' de 65 mil dólares: Este es el intenso desafío En las dos semanas que estuvo esta pareja dentro de la villa, lograron una gran cantidad que sólo una dupla podrá ganarse

Video Lupillo y Taina recalcan que algunas parejas de la Villa siguen dormidas

Hace un par de semanas levantó la mano y pidió entrar a ¿Apostarías por Mí? Lo que parecía un juego se terminó haciendo realidad y el cantante pudo ingresar a la villa junto a su novia, Taína Pimentel.

'El Toro del Corrido' no fue un participante más, pues tenía varias misiones qué hacer dentro de la competencia, una de ellas era espiar a las parejas, mover las estrategias de los competidores y dejarles un regalo, por el cual tendrán que competir.

Así es como una pareja de ¿Apostarías por Mí? podrá ganar la millonaria 'herencia' de Lupillo y Taína

Después de conocer a la sexta pareja eliminada del reality, Lupillo y Taína volvieron a sorprender a sus compañeros y les revelaron cómo podrán ganarse los 65 mil dólares. Y para eso tendrán que completar un desafío muy extenuante.

Quienes lo logren mantener la llama del amor viva, se llevarán la herencia de Lupillo y Taina de 65 mil dólares, es decir, más de un millón de pesos. Este es un desafío que se jugará en dos equipos. Pueblo será el equipo azul contra Rebelión, que será el equipo rojo, la herencia se repartirá entre los integrantes del equipo ganador.

Una a una, las parejas de cada equipo deberán mantener la llama prendida de dos velas, al aire libre y parados sobre una base. El reto inició esta misma noche y terminará hasta mañana. Es decir, durará más de 20 horas y se irán turnando por parejas, según lo defina el anfitrión.

El objetivo de cada team es mantener la llama del amor encendida para que las velas se consuman rápidamente. Deben dejar que se consuman hasta la marca de cada vela y depositarla en la caja, para así pedirle a uno de sus compañeros que le dé otra vela encendida.

En caso de que se apegue su vela, su pareja puede compartirles de su llama, sin bajar de la base. Si se les apaga a ambos, un compañero deberá llevar la vela a la llama original y devolvérsela, mientras la pareja sigue en las bases.

Algo importante es que si bajan de la base, se les restará una de las velas consumidas. Cada vez que el anfitrión lo pida, deberán intercambiar de pareja. Los que estén en la base deben esperar a que llegue la pareja que los reemplazará, deberán subirse a su lado y pasarle su vela y solo así podrá bajarse para que el relevo tome su lugar.

Las parejas deberán ponerse de acuerdo en el orden de realizar el desafío. Es obligatorio que todas las parejas pasen. El equipo que logre tener más velas consumidas se llevará la herencia de la pareja infiltrada de 65 mil dólares.

Esto no acaba aquí, pues el equipo perdedor de este desafío tendrá que escoger a una de sus parejas y ¡quedará nominada!

