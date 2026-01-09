TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Conoce las funciones de los analistas del reality

El reality contará con la experiencia de tres expertos en relaciones, quienes serán pieza fundamental en el camino de las parejas

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Lupillo Rivera llega "sin hipocresías" con Cecilia Galliano y Jorge Lozano a ¿Apostarías Por Mí?

Faltan solo unos días para el esperado estreno de ¿Apostarías por Mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision que pondrá al límite a 12 parejas de famosos, quienes decidieron renunciar a su privacidad en busca de un tentador premio de 300 mil dólares.

Durante ocho semanas, las parejas estarán bajo vigilancia las 24 horas, enfrentando una serie de retos físicos, emocionales y mentales que no solo medirán su resistencia, sino también el nivel de confianza, conocimiento mutuo y la fortaleza real de su relación.

¿Cuál es la función de los analistas de ¿Apostarías por Mí??

Durante la conferencia de prensa, realizada el pasado 8 de enero, se dio a conocer el trío de personalidades que fungirá como expertos de este experimento social. Se trata de Cecilia Galliano, Lupillo Rivera y Jorge Lozano.

Encabezando este panel se encuentra la querida conductora, quien adelantó que aportará emoción, carácter y absoluta sinceridad a cada uno de sus análisis. Incluso advirtió entre risas: “Me van a tener que coser la lengua”, dejando claro que no se guardará nada.

La acompañará el reconocido escritor y conferencista Jorge Lozano, famoso por sus consejos sobre amor propio y relaciones en redes sociales y podcasts. Su estilo directo, divertido y sin filtros lo convierte en una voz autorizada para evaluar las complejas dinámicas de pareja que se vivirán dentro del programa.

Completando este equipo de especialistas está el cantante Lupillo Rivera, quien llega con su particular intuición, carisma y experiencia personal en temas del corazón. El artista no solo analizará estrategias y conflictos, sino que también ofrecerá una mirada auténtica y frontal a las decisiones más importantes que tomen las parejas.

Este trío de expertos tendrá la tarea de leer el comportamiento de los participantes, evaluar conflictos, decisiones y resoluciones dentro del reality. Además, su visión crítica podría influir —sutil o abiertamente— en la percepción del público al momento de decidir qué pareja merece seguir en la competencia.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


¿Su amor será lo suficientemente fuerte como para superar cada obstáculo? Muy pronto lo sabremos…

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, el próximo domingo 18 de enero en Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.

