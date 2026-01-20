TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Conoce dónde está la lujosa villa del reality de parejas

Las 12 parejas convivirán durante ocho intesas semanas en una lujosa villa pero, ¿dónde se encuentra? Aquí te contamos

Gladys Tello
Video ¡EXCLUSIVA! Conoce la villa en la que 12 parejas de famosos vivirán en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí? es el nuevo reality de TelevisaUnivision ya inició y tras varios meses de incertidumbre, por fin, conocimos la increíble villa donde habitarán las 12 parejas durante ocho intensas semanas.

En este lugar estarán completamente aislados, bajo vigilancia las 24 horas del día y conviviendo con más parejas, lo que significa empezar a conocer cómo son respecto a la higiene, costumbres y ver si llegan a conectar o empezarán los roces.

Aquí es el lugar donde se encuentra la lujosa villa de ¿Apostarías por Mí?

La villa cuenta con varias amenidades, donde las parejas podrán convivir, además algunas habitaciones también serán compartidas, a excepción de dos, las cuales son completamente diferentes.

La más lujosa es la Suite Diamante donde la pareja con mejor desempeño, en el Desafío de Parejas, podrá habitar durante una semana. Además, representa status, privacidad y recompensas extras.

Le sigue la Habitación Trébol, aquí hay cuatro camas donde la comodidad y la convivencia fluyen con naturalidad.

Continuamos con la Habitación Corazón donde hay seis camas, por lo que es un espacio más compartido y tiende a generar más alianzas o tensiones.

La peor de todas es la Bodega, la zona más austera para dormir y muy alejada de la villa. Aquí sólo está lo básico y simboliza la incomodidad.

La villa también cuenta con gimnasio, comedor, cocina, sala, baños, patio y una alberca. Este espacio lleno de lujos se encuentra en São Paulo, Brasil, aquí es donde se está llevando a cabo este ambicioso experimento social de parejas.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

