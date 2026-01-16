¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Conoce quiénes se harán cargo de la lujosa villa del reality Esta será la persona encargada de mantener la limpieza, el orden y aparte cocinará para las 12 parejas de ¿Apostarías por Mí?

Este domingo 18 de enero llega por fin el gran estreno de ¿Apostarías por Mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision donde 12 parejas de celebridades vivirán una intensa experiencia: completamente vigiladas, sin privacidad ni contacto con el exterior, mientras enfrentan desafíos físicos, mentales y emocionales que pondrán a prueba su relación.

Pero además del reto sentimental, el reality propone un verdadero experimento social: convivir día a día en un espacio compartido, donde deberán demostrar no solo cuánto se conocen y se confían, sino también cómo se adaptan a la convivencia con otros y a las tareas cotidianas.

La villa: un paraíso de ¿Apostarías por Mí?... pero ¿quién la mantendrá en regla?

Ubicada en Brasil, la villa donde vivirán los participantes durante ocho semanas es un lugar de ensueño, diseñada para ofrecer comodidad, pero también poner a prueba la convivencia.

Aunque muchos detalles del lugar se mantienen en secreto, Patricio Cordero, productor ejecutivo del programa, adelantó que la villa contará con más de 60 cámaras estratégicamente ubicadas para no perder ningún momento. Los desafíos físicos y emocionales se desarrollarán dentro del mismo espacio, lo que hará que cada rincón tenga un papel clave en el avance del juego.

Aunque el lugar es lujoso, no habrá personal de servicio. Las tareas domésticas recaerán completamente en los participantes, lo que puede convertirse en uno de los focos de conflicto más inesperados del programa.

¿Quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Quién se encarga del orden? La respuesta dependerá de cada pareja y su capacidad para comunicarse, negociar y organizarse. Con culturas, costumbres, temperamentos y hábitos distintos, no será tarea fácil mantener la armonía.

Este aspecto mostrará una faceta más real y humana de las celebridades, quienes tendrán que adaptarse no solo al aislamiento, sino también a la rutina diaria y las responsabilidades compartidas. Y sí, este punto podría detonar fricciones, discusiones o incluso alianzas inesperadas.

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.