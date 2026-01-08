TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

‘¿Apostarías por Mí?’: Conoce a los presentadores digitales y de los shows de ViX

Te decimos quiénes serán los presentadores digitales y en la plataforma de ViX en el espectacular reality show.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video ¿Apostarías por Mí?: estreno el 18 de enero en ViX

Estamos a nada de que comience el espectacular reality show ‘¿Apostarías por mí?’ y cada vez sabemos más detalles de las parejas que participarán y algunos de los presentadores, como lo son Alan Tacher y Alejandra Espinoza, quienes serán los conductores principales.

Arana Lemus y Lambda García serán los host digitales y en ViX

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


En la conferencia oficial de la presentación de ‘¿Apostarías por Mí?’ que se realiza esta mañana desde Miami, se dio a conocer que la conductora digital del reality show es la famosa presentadora de origen estadounidense Arana Lemus, y el actor mexicano Lambda García.

Ambos se dijeron muy contentos de estar en este nuevo reality show del que todo mundo estará hablando a partir del 18 de enero, además revelaron que estarán en los shows de ViX.

Mi compañeros Lambda y yo le tendremos todos los días un pre show y post show exclusivo de todo lo que ocurrirá con las 12 parejas”, dijo Arana.


Mientras que Lambda aseguró que siempre tendrán contenidos exclusivos para el público.

Mucho contenido exclusivo de todo lo que pase, sigan todas las cuentas de ‘¿Apostarías por mí?’, vamos a ser la voz del pueblo


¿De qué nacionalidad son los participantes de ‘¿Apostarías por Mí?’? Te contamos todo.

Asimismo, se dio a conocer que el co-conductor digital será Roberto Hernández, quien estará acompañando a Arana y Lambda en los shows.

Yo vengo a cubrir como una parte especial de hacer entrevistas


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

No te pierdas el gran estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’ el próximo 18 de enero por:

  • Univisión, UniMás y ViX en Estados Unidos: 8P, 7C y 5PAC
  • ViX México: 7:00 p.m.
  • Las Estrellas: 9:00 p.m.
