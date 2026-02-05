TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

El Anfitrión lanza picante piropo a Nuja; las parejas quedan impactadas

Las parejas se quedaron en shock por un comentario que El Anfitrión le hizo directamente a Nuja Amar, la esposa de Adrián Di Monte

Por:Gladys Tello
Video ¿Adrián y Nuja le dieron rienda suelta a su amor en La Bodega?

Este es jueves de Cara a Cara en ¿Apostarías por Mí?, una dinámica que enciende las tensiones entre las parejas que se encuentran en la villa, pues todas deberán externar quiénes quieren que se vayan de la competencia.

Esto ha resultado un poco complejo para los competidores, ya que desde el inicio se han estado formando alianzas, equipos y estrategias, pero lo que no esperan esta noche es que se revelen unos videos que podrían cambiar el rumbo de su convivencia.

El Anfitrión impacta a las parejas tras lanzarle un piropo a Nuja

El Anfitrión de la villa ha sido muy permisivo con los famosos, respecto a las cuestiones de vestimenta, como ayer que dejó que salieran al show en pijama, pero en el Cara a Cara deben de arreglarse muy distinto.

Antes de hacer la segunda llamada para prepararse, El Anfritrión les comentó que el vestuario de esta noche debe ser "casual-bien", es decir, "que se vean guapos". Las parejas empezaron a preguntarle que si no debían arreglarse como "vestidos de noche", pero la respuesta del Anfitrión los sorprendió.

Nuja siempre te ves bien.
El Anfritrión


Esta breve interacción hizo que las demás parejas se quedaran en shock, pues esperaban que le dijera algo similar a Laysha, quien estaba preguntando el código de vestimenta, pero sólo se limitó a decirle que "no (tenía que vestirse) como el domingo".

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

