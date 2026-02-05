¿Apostarías por mí? Todos en '¿Apostarías por mí?' se enteran de lo que Nuja y Adrián Di Monte hicieron en La Bodega: así reaccionan La casita que Adrián construyó en la bodega salió a relucir frente a todos gracias a Alejandra Espinoza y Alan Tacher.

Video ¿Adrián y Nuja le dieron rienda suelta a su amor en La Bodega?

Durante el enlace de Alejandra Espinoza y Álán Tacher con las parejas de La Villa de '¿Apostarías por mí?', salieron a relucir las travesuras que Adrián Di Monte y Nuja Amar hicieron en la bodega.

Alejandra preguntó a Nuja qué tal había pasado la noche y fue Adrián quien de inmediato respondió.

"Muy bien, de hecho", dijo.

"¿Amaneieron contentos?", añadió Álán.

Adrián finalmente contó, frente a la mirada pícara de todos, que había construido una casita dentro de La Bodega.

"Nos quedó claro que estaba jugando a las manitas calientes", bromeó Álán.

Alejandra destacó la creatividad de la pareja, pues a ninguna de las que ya había pasado por allí se les había ocurrido.

"Tengo mucha experiencia en la naturaleza y armar una casa donde sea", reaccionó Adrián.

Nuja estaba sonrojada y no podía expresar una frase, sobre todo luego de que Álán comentara que tenía prisa por que Adrián construyera la casita.

"Después, si quieres, cobramos una renta si estamos debajo del presupuesto, pues recuperarnos", propuso Adrián.

Alejandra destacó que seguramente después de que las parejas se enteraron de esta idea, La Bodega será un lugar asediado dentro de La Villa.

"Yo creo que después de lo que pasó ahí ayer, y que todo el mundo se dio cuenta de la gran idea que es estar en La Bodega, todos van a querer irse para allá", comentó.



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.