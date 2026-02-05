TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares destapa a quién protege dentro de '¿Apostarías por mí?': Brenda no se queda callada y así responde

Salvador Zerboni cuestionó directamente a Mario Bezares si tenía protegidos dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?', y Brenda destapó las intenciones de su esposo.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video ¡Primero yo! Mario, René y Zerboní JUSTIFICAN apoyarse entre ellos si uno tambalea

En medio del clima que las nominaciones dejan entre las parejas de '¿Apostarías por mí?', Salvador Zerboni preguntó a Mario Bezares de manera directa si tenía protegidos dentro de La Villa.

Mario explicó que sus sugerencias van dirigidas bajo estrategia, pues intuye que las parejas que logran salvarse de una nominación ganan fuerza.

"Yo te digo que estos dos ca*rones están fuertes por el simple hecho de que ya probaron a placa", destacó.

Puso el ejemplo de Laysha y Malito, quienes podrían representar un peligro para el resto de las parejas.

"Los volvió a subir René y los victimizó, no fue pensada esa jugada", apuntó. " No te quiero exponer con Medina o con Laysha, por salvar a alguien que va a tener que subir".

Salvador expresó que solo quería dejar las cosas claras entre ellos y saber si tenía protegidos; sin embargo, Mario destacó que él no tiene compromisos con nadie.

"Créeme que yo no tengo ningún compromiso de nadie, eh, me quedé pensando y hablé con mi mujer...", respondió.

Brenda Bezares intervino para aclarar que dentro de La Villa de '¿Apostarías por mí?', Mario Bezares solo la protege a ella.

"A la única que esta ciudadana protege es a mí ", afirmó.

Mario de inmediato avaló las palabras de su esposa: "A la única que estoy cuidando es a la señora".

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

