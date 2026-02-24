¿Apostarías por mí? Claudia y Lorenzo confiesan a qué pareja estuvieron a punto de beneficiar con la revancha pero cambiaron de opinión La quinta pareja eliminada del reality todavía guarda una carta estratégica que pondrá en juego el próximo jueves.

En el próximo Cara a Cara de ‘¿Apostarías Por Mí?’, volverá la dinámica de revancha para la quinta pareja que salió de la competencia: Claudia y Lorenzo. La dupla tendrá una última oportunidad para influir en el rumbo del juego dentro de la villa y redefinir alianzas antes de despedirse definitivamente.

Fue durante el Post Show de ‘¿Apostarías Por Mí?’ en donde Claudia y Lorenzo estuvieron de invitados, en el que Lambda y Arana les cuestionaron sobre qué pareja había sido su primera opción para darle la inmunidad, que es lo que en esta ocasión dará la revancha. Y la pareja sorprendió con su respuesta.

Claudia y Lorenzo revelan que habían pensado en Franco y Breh para darles la inmunidad

Franco y Breh (fue nuestra primera opción), porque hay una buena y bonita comunicación entre Claudia y Breh, pero Claudia se sintió un poquito cuando vio que hicieron una junta sin nosotros después de lo que pasó en la fiesta Lorenzo



Además, Claudia recordó que tras su salida del reality, le fueron mostrados unos videos en los que Breh habla de ella a sus espaldas, lo que hizo que modificara su decisión.

La Breh (habló a mis espaldas), lo vi en un video, dijo ‘la violencia nunca’, yo pensé que estaba en mi equipo, y fue con el equipo opuesto a hablar de mí Claudia



Asimismo, Lorenzo recordó que el Team Rebelión no les brindó un consejo ni apoyo cuando más lo necesitaron dentro de la villa.

Cuando más ocupábamos un respaldo, un team o un consejo, nos lo dio, alguien de otro equipo. Ustedes vieron quién se sentó a hablar conmigo, fue Ale y Beta, y quiero que la gente sepa que yo sé (quien me ayudó), y que me acuerdo Claudia



Sin embargo, será hasta el próximo jueves de Cara a Cara para descubrir a qué pareja elegirán Claudia y Lorenzo para darle la inmunidad.

