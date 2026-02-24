¿Apostarías por mí? Adrián y Nuja reaccionan tras ser sancionados por tapar las cámaras: "Ya lo esperábamos" Al final del show de ¿Apostarías por mí?, Adrián y Nuja les retiraron la mitad de su bolsa semanal por tapar las cámaras, quedándose con solo 4 mil dólares para su próxima apuesta

Durante el show de este 24 de febrero, Adrián y Nuja nuevamente fueron sancionados en ¿Apostarías por mí?, donde se les retiró una fuerte suma de dinero de su bolsa semanal.

Adrián y Nuja reaccionan tras ser sancionados nuevamente en ¿Apostarías por mí?

Tras dar a conocer los resultados de las apuestas, Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelaron que Adrián y Nuja incumplieron una regla del reality show al tapar varias cámaras de seguridad en el baño y en la Bodega.

Después de que les enseñaron los videos donde se muestra que el actor cubrió las cámaras, el Anfitrión aplicó una sanción severa: les retiró el 50% de su presupuesto semanal, quedándose solo con 4 mil dólares para su próxima apuesta.

Adrián y Nuja reciben fuerte sanción por el Anfitrión de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



“Ya lo esperábamos. Llevamos 4 días pidiendo que la lleven al hospital para que le hagan prueba de sangre y dicen que quieren esperar una semana para ver cómo reacciona, si no sabemos qué tiene en la espalda y me dan un tubo de crema para que yo se la aplique”, expresó Adrián, intentando explicar la situación.

Tras concluir el show, Nuja salió de la sala, claramente molesta, mientras que Adrián le explicó al resto de las parejas que el ‘refugio’ lo hizo para que no cayeran bichos sobre ellos, mientras que en el baño desvió la cámara para que pudiera aplicarle la crema a su esposa en un lugar íntimo.

Tras recibir la sanción, Nuja se retiró al patio, donde tuvo la oportunidad de hablar con René sobre lo que ocurrió. “Lo que estoy pensando es que, probablemente, Adrián y yo caigamos (en la placa). (Tenemos 4 mil dólares) (...) Yo tengo que decirles dónde tengo ronchas, yo no tengo por qué evidenciarme”, explicó.

Más tarde, Adrián se acercó a Nuja y hablaron sobre la situación, donde rectificaron que habían tapado la cámara del refugio para protegerse de los insectos.

“Hoy saqué babosas, saqué polillas, matamos arañitas, matamos moscos. Hoy en la mañana, que veníamos de la prueba, el Anfitrión volvió a hablar (...) te dijeron ‘quita eso’ y lo quitaste (...) No les des ni una pizca porque ya nos andan buscando”, expresó Nuja.

Adrián y Nuja justifican sus acciones tras ser sancionados en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Nuja compartió que ella no tiene que evidenciar en qué lugar de su cuerpo le están saliendo ronchas, además asegura que todo es un plan para que estén en la placa esta semana, reiterando que habían quitado todo lo de la Bodega antes de irse a la prueba.

